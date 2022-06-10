Повертатися додому, за яким дуже скучили і куди так тягне. Або ще почекати, тому що війна ще не закінчилася. Яке рішення обрати? І чи буде воно правильним в обставинах, що склалися?

На ці питання, які хвилюють багатьох українців, які опинилися в статусі біженців або внутрішніх переселенців, допоможе знайти відповіді психолог Галина Волошина.

– Для того, щоб прийняти правильне для себе рішення, його необхідно розглянути під усіма кутами й знайти всі плюси і мінуси. Можна спробувати відому техніку, яка допомагає у прийнятті рішень – квадрат Декарта, – радить фахівець.

Суть техніки полягає в наданні відповідей лише на чотири питання:

Зараз дивляться

Що буде, якщо це станеться? (Які плюси від цього.)

Що буде, якщо цього не станеться? (Все залишиться так, як було, плюси від неотримання бажаного.)

Чого не буде, якщо це станеться? (Мінуси отримання бажаного.)

Чого не буде, якщо це не відбудеться? (Мінуси від неотримання бажаного). Тут будьте уважні, тому що мозок захоче проігнорувати подвійне заперечення. Не допускайте цього.

Чому ця техніка ефективна

Тому що ми звикли розглядати питання тільки з однієї позиції “а що буде?”, а тут ми можемо розгорнути ситуацію на чотири сторони.

Необхідно пам’ятати також той факт, що ніхто не допоможе вам у прийнятті правильного рішення, адже тільки вам знати, як для себе краще!

Але якщо рішення прийнято, але почуття тривоги все ще лишається? По-перше, це нормальне відчуття, і необхідно прийняти його.

По-друге, постарайтеся знайти внутрішню опору, тобто ресурс (допоможуть дихальні техніки, спілкування з близькими, фізичні активності тощо).

Так само, як і з прийняттям рішення, тривожність ми можемо розібрати для себе по пунктах, проаналізувавши свої відповіді на такі питання:

що саме у мене викликає стан тривожності?

те, що викликає занепокоєння, реальне чи уявне?

якщо реальне, то як буду діяти, якщо це станеться?

Надавши відповіді на всі питання, ви наблизитеся до зваженого рішення.

Джерело: Психологічна підтримка