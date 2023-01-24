Психотерапевт Надежда Терещенко на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, как построить эффективную коммуникацию с родными и убедить их уехать из зон, приближенных к активным боевым действиям.

— Все мы сейчас хотим, чтобы наши близкие находились в безопасном месте. Однако часто этот искренний порыв разбивается о нежелание самих родных выезжать из потенциально опасных территорий – из-за страха неопределенности или недооценки рисков для жизни, — говорит Надежда.

Психотерапевт сформулировала аргументы и методы убеждения в таких ситуациях.

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Уважение и возможность выбора. Объясните, что у человека, конечно, есть выбор – остаться или уехать. Приведите все аргументы за и против каждого из вариантов. Максимально сдержанно объясните, что может произойти, если не покинуть опасную зону.

Однако если человек не согласится сразу, дайте ему немного времени. Выслушайте его аргументы, почему не хочет уезжать. Предложите возможное решение и вернитесь к этой теме снова.

Акцент на возможности возврата. Важно объяснить родным, что эвакуация – это временная мера. И когда все будет хорошо, то они смогут вернуться домой. Даже если вы понимаете, что таких гарантий нет.

Четкий алгоритм действий. Чтобы побороть страх неопределенности, попробуйте максимально четко объяснить родным план действий по их эвакуации – этап за этапом. Расскажите, какие вещи они должны взять с собой, какие контакты нужно сохранить, в какой день и время проводится эвакуация, куда им нужно отправиться и с кем связаться.

Если у вас нет возможности забрать их самостоятельно, расскажите, как вести себя на блокпостах, что говорить, сколько времени может занять эвакуация, кто их встретит, где они будут жить после эвакуации. Попробуйте также предоставить им возможность пообщаться с теми, кто уже эвакуировался из вашего города.

Уверенность. Если ваши родные находятся в шоковом состоянии и эмоционально нестабильны, чрезвычайно важно говорить с ними уверенно, спокойно и немного директивно. Это позволит вашим близким почувствовать в вас островок безопасности, и они лучше будут прислушиваться к вашим советам.

Я — послание. Вместо нападок и критики родных делайте акцент на собственных эмоциях и чувствах: “для меня будет лучше, если вы покинете опасное место”, “только так я смогу быть спокойным”, “мне нужна ваша поддержка и помощь здесь”.

Берегите себя и ваших близких!

Источник: Психологическая поддержка