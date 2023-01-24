Психотерапевт Надія Терещенко на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла, як побудувати ефективну комунікацію з рідними і переконати їх виїхати із зон, наближених до активних бойових дій.

– Усі ми зараз хочемо, щоб наші близькі перебували в безпечному місці. Однак часто цей щирий порив розбивається об небажання самих рідних виїжджати з потенційно небезпечних територій – через страх невизначеності або недооцінку ризиків для життя, – каже Надія.

Психотерапевт сформулювала аргументи і методи переконання в таких ситуаціях.

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Повага і можливість вибору. Поясніть, що у людини, звичайно, є вибір – залишитися або виїхати. Наведіть всі аргументи за і проти кожного з варіантів. Максимально стримано поясніть, що може статися, якщо не покинути небезпечну зону.

Однак якщо людина не погодиться відразу, дайте їй трохи часу. Вислухайте її аргументи, чому не хоче їхати. Запропонуйте можливе рішення та поверніться до цієї теми знову.

Акцент на можливості повернення. Важливо пояснити рідним, що евакуація – це тимчасовий захід. І коли все буде добре, то вони зможуть повернутися додому. Навіть якщо ви розумієте, що таких гарантій немає.

Чіткий алгоритм дій. Щоб побороти страх невизначеності, спробуйте максимально чітко пояснити рідним план дій з їхньої евакуації – етап за етапом. Розкажіть, які речі вони повинні взяти з собою, які контакти потрібно зберегти, в який день і час проводиться евакуація, куди їм потрібно відправитися і з ким зв’язатися.

Якщо у вас немає можливості забрати їх самостійно, розкажіть: як поводитися на блокпостах, що говорити, скільки часу може зайняти евакуація, хто їх зустріне, де вони будуть жити після евакуації. Спробуйте також надати їм можливість поспілкуватися з тими, хто вже евакуювався з вашого міста.

Упевненість. Якщо ваші рідні перебувають у шоковому стані і емоційно нестабільні, надзвичайно важливо говорити з ними впевнено, спокійно і трохи директивно. Це дасть змогу вашим близьким відчути вас як острівець безпеки і вони краще прислухатимуться до ваших порад.

Я-послання. Замість нападок і критики рідних робіть акцент на власних емоціях і почуттях: “для мене буде краще, якщо ви залишите небезпечне місце”, “тільки так я зможу бути спокійним”, “мені потрібна ваша підтримка і допомога тут”.

Бережіть себе і ваших близьких!

Джерело: Психологічна підтримка