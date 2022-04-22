На фоне военных событий большинство украинцев потеряло чувство контроля над своей жизнью, у них постоянно возникает мысль “Как жить дальше”, люди чувствуют внутреннюю беспомощность, пишет психолог Галина Волошина.
Беспомощность – что это
Это такое состояние, при котором человек не делает никаких шагов по улучшению своего положения. Характерно для этого пассивность, отказ от действий, нежелание что-то менять к лучшему.
Почему это происходит?
Беспомощность возникает тогда, когда в период постоянного стресса человек теряет контроль над своей жизнью, теряет определенную свободу, отчаивается, чувствует подавленность.
В состоянии беспомощности человек становится пассивным и не видит смысла в какой-либо деятельности из-за неуверенности в завтрашнем дне. А это может очень помешать.
Несмотря на наше разрушенное войной мировоззрение, мы должны научиться справляться с тем, что не можем контролировать. Каким образом? Если нельзя повлиять на ситуацию, нужно изменить свое отношение к ней.
Как справиться с беспомощностью
- Примите ситуацию такой, какой она есть.
- Начните выстраивать алгоритм действий, опираясь на реальность.
- Изменяйте свое отношение к событиям.
- Старайтесь продолжать делать привычные для себя действия (что чаще делали до войны), восстановите свою рутину. Если вы не можете собраться, разработайте график в день и соблюдайте его.
- Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать: количество потраченных усилий; отношение к другим; свои слова и эмоции; свои поступки и решения; то, как вы заботитесь о себе.
Помните, что каждый шаг, каждое действие, которое вы выполняете важно. Если все-таки чувствуете, что без посторонней помощи вам не обойтись, обратитесь к специалисту.
Источник: Психологическая поддержка