На фоне военных событий большинство украинцев потеряло чувство контроля над своей жизнью, у них постоянно возникает мысль “Как жить дальше”, люди чувствуют внутреннюю беспомощность, пишет психолог Галина Волошина.

Беспомощность – что это

Это такое состояние, при котором человек не делает никаких шагов по улучшению своего положения. Характерно для этого пассивность, отказ от действий, нежелание что-то менять к лучшему.

Почему это происходит?

Беспомощность возникает тогда, когда в период постоянного стресса человек теряет контроль над своей жизнью, теряет определенную свободу, отчаивается, чувствует подавленность.

В состоянии беспомощности человек становится пассивным и не видит смысла в какой-либо деятельности из-за неуверенности в завтрашнем дне. А это может очень помешать.

Несмотря на наше разрушенное войной мировоззрение, мы должны научиться справляться с тем, что не можем контролировать. Каким образом? Если нельзя повлиять на ситуацию, нужно изменить свое отношение к ней.

Как справиться с беспомощностью

Примите ситуацию такой, какой она есть.

Начните выстраивать алгоритм действий, опираясь на реальность.

Изменяйте свое отношение к событиям.

Старайтесь продолжать делать привычные для себя действия (что чаще делали до войны), восстановите свою рутину. Если вы не можете собраться, разработайте график в день и соблюдайте его.

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать: количество потраченных усилий; отношение к другим; свои слова и эмоции; свои поступки и решения; то, как вы заботитесь о себе.

Помните, что каждый шаг, каждое действие, которое вы выполняете важно. Если все-таки чувствуете, что без посторонней помощи вам не обойтись, обратитесь к специалисту.

Источник: Психологическая поддержка