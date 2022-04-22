На фоні воєнних подій більшість українців втратила відчуття контролю над своїм життям, у них постійно виникає думка “Як жити далі”, люди відчувають внутрішню безпорадність, пише психолог Галина Волошина.
Безпорадність – що це
Це такий стан, у якому людина не робить ніяких кроків для поліпшення свого становища. Характерним для цього є пасивність, відмова від дій, небажання щось змінювати на краще.
Чому так відбувається?
Безпорадність виникає тоді, коли в період постійного стресу людина втрачає контроль над своїм життям, втрачає певну свободу, зневірюється, відчуває пригніченість.
У стані безпорадності людина стає пасивною та не бачить сенсу у будь-якій діяльності через невпевненість у завтрашньому дні. А це може дуже зашкодити.
Незважаючи на наш зруйнований війною світогляд, ми повинні навчитися справлятися з тим, що не можемо контролювати. Яким чином? Якщо не можна вплинути на ситуацію, то потрібно змінити своє ставлення до неї.
Як справитися з безпорадністю
- Прийміть ситуацію такою, якою вона є.
- Почніть вибудовувати алгоритм дій, спираючись на реалії сьогодення.
- Змінюйте своє ставлення до подій.
- Намагайтеся продовжувати робити звичні для себе дії (те, що частіше робили до війни), відновіть свою рутину. Якщо не можете зібратися, розробіть графік на день та дотримуйтесь його.
- Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати: кількість витрачених зусиль; ставлення до інших; свої слова та емоції; свої вчинки та рішення; те, як ви піклуєтеся про себе.
Пам’ятайте, що кожен крок, кожна дія, яку ви виконуєте є важливою. Якщо все-таки відчуваєте, що без сторонньої допомоги вам не обійтися, то зверніться до спеціаліста.
Джерело: Психологічна підтримка