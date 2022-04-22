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Психологія

Як позбутися безпорадності: не можете контролювати події, змініть своє ставлення до них

22 Квітня 2022, 19:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
безпорадність

На фоні воєнних подій більшість українців втратила відчуття контролю над своїм життям, у них постійно виникає думка “Як жити далі”, люди відчувають внутрішню безпорадність, пише психолог Галина Волошина.

Безпорадність – що це

Це такий стан, у якому людина не робить ніяких кроків для поліпшення свого становища. Характерним для цього є пасивність, відмова від дій, небажання щось змінювати на краще.

Чому так відбувається?

Безпорадність виникає тоді, коли в період постійного стресу людина втрачає контроль над своїм життям, втрачає певну свободу, зневірюється, відчуває пригніченість.

У стані безпорадності людина стає пасивною та не бачить сенсу у будь-якій діяльності через невпевненість у завтрашньому дні. А це може дуже зашкодити.

Незважаючи на наш зруйнований війною світогляд, ми повинні навчитися справлятися з тим, що не можемо контролювати. Яким чином? Якщо не можна вплинути на ситуацію, то потрібно змінити своє ставлення до неї.

Як справитися з безпорадністю

  1. Прийміть ситуацію такою, якою вона є.
  2. Почніть вибудовувати алгоритм дій, спираючись на реалії сьогодення.
  3. Змінюйте своє ставлення до подій.
  4. Намагайтеся продовжувати робити звичні для себе дії (те, що частіше робили до війни), відновіть свою рутину. Якщо не можете зібратися, розробіть графік на день та дотримуйтесь його.
  5. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати: кількість витрачених зусиль; ставлення до інших; свої слова та емоції; свої вчинки та рішення; те, як ви піклуєтеся про себе.
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Пам’ятайте, що кожен крок, кожна дія, яку ви виконуєте є важливою. Якщо все-таки відчуваєте, що без сторонньої допомоги вам не обійтися, то зверніться до спеціаліста.

Джерело: Психологічна підтримка 

Теги
Війна в Україні, Психологія
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