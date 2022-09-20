Гневаться – это нормально. Когда гнев возникает из-за мелких неурядиц, то с ним справиться легко, но, если он возник из-за ссоры с близким человеком, то обуздать его трудно.

Практический психолог Юлия Ворман рассказывает, как можно держать себя в руках, когда возникает ситуация, что хочется все вокруг сокрушить.

1. Старайтесь не реагировать на импульс к срыву. Старайтесь оттянуть время.

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2. Если есть возможность уйти от объекта раздражения — сделайте это. Приблизительно через 15 минут вы успокоитесь.

3. Отказываясь от реакции на раздражитель неэкологическим способом, вы даете себе внутреннюю свободу. Ваша обычная начальная реакция — это лишь привычка, которая формировалась с самого детства. При желании вы можете изменить это, постепенно отрабатывая новые стратегии поведения. Да, для этого нужно время, терпение и внимание.

4. Определите, что вы можете изменить, а что нет. Учитесь отпускать ситуации, на которые вы не можете повлиять. Откажитесь от навязывания другим своего видения мира.

5. Не наживайте себе врагов, оскорбляя и унижая кого-либо, когда гневаетесь. Учитесь осуждать поступок, а не личность.

6. Если у вас есть чувство юмора и ситуация позволяет – шутите. Юмор растворяет гнев.

7. Старайтесь взглянуть на ситуацию глазами собеседника и понять его логику. Если вы демонстрируете безразличие к мнению оппонента, это говорит о том, что вы не желаете разрешения конфликта. Вас интересует только доминирование над ним.

8. Если все же гнев захлестнул вас, то пустите его энергию в производительную деятельность. К примеру, займитесь спортом или физической работой.

9. При появлении гнева спросите себя: чем на самом деле я недоволен? Какая из моих потребностей не удовлетворена? Что я могу сделать для того, чтобы удовлетворить эту потребность и улучшить свое положение? Если будет возможность, запишите ответы. Это поможет вам контролировать свой гнев.

Источник: Психологическая помощь