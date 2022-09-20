Гніватися – це нормально. Коли гнів виникає через дрібні негаразди, то з ним впоратися легко, але, якщо він виник через сварку з близькою людиною, то приборкати його важко.

Практичний психолог Юлія Ворман розповідає, як можна тримати себе в руках, коли виникає ситуація, що хочеться все навкруги потрощити.

1. Намагайтеся не реагувати на імпульс до зриву. Намагайтеся відтягти час.

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2. Якщо є можливість піти від від об’єкта подразнення — зробіть це. Приблизно через 15 хвилин ви заспокоїтеся.

3. Відмовляючись від реакції на подразник неекологічним способом, ви даєте собі внутрішню свободу. Ваша звична початкова реакція — це лише звичка, яка формувалася з самого дитинства. За бажання ви можете це змінити, поступово відпрацьовуючи нові стратегії поведінки. Так, для цього потрібні час, терпіння та увага.

4. Визначайте, що ви можете змінити, а що — ні. Вчіться відпускати ситуації, на які ви не можете вплинути. Відмовтеся від нав’язування іншим свого бачення світу.

5. Не наживайте собі ворогів, ображаючи та принижуючи будь-кого, коли гніваєтесь. Вчіться засуджувати вчинок, а не особистість.

6. Якщо у вас є почуття гумору і ситуація дозволяє — жартуйте. Гумор розчиняє гнів.

7. Намагайтеся подивитися на ситуацію очима співрозмовника і зрозуміти його логіку. Якщо ви демонструєте байдужість до думки опонента, це говорить про те, що ви не бажаєте вирішення конфлікту. Вас цікавить лише домінування над ним.

8. Якщо все ж таки гнів захлеснув вас, то пустіть його енергію у продуктивну діяльність. Наприклад, займіться спортом чи фізичною роботою.

9. Під час появи гніву спитайте себе: чим насправді я незадоволений? Яка з моїх потреб не задоволена? Що я можу зробити для того, щоб задовольнити цю потребу та покращити своє становище? Якщо буде можливість, запишіть свої відповіді. Це допоможе вам контролювати свій гнів.

Джерело: Психологічна допомога