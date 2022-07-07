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Психология

Как избежать нецензурных слов, но дать выход эмоциям

7 июля 2022, 17:39
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Как избежать нецензурных слов, но дать выход эмоциям
Источник: Depositphotos

Все мы заметили, что во время войны ругательства звучат гораздо чаще, чем было в мирное время.

И это неудивительно, ведь одна из функций бранных слов — снизить эмоциональный накал, быстро отреагировать на негатив. Но нецензурых слов можно избежать, считает практический психолог Юлия Ворман.

Ругаться начали даже те, кто до войны и представить не мог, что будет использовать ненормативную лексику, тем более публично.

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Так что же делать, когда потребность в выражении эмоций есть, а использовать бранные слова не хочется?

В таком случае попытайтесь сделать следующее:

  • выпишите на листок все бранные слова, которые вы чаще всего употребляете;
  • напротив каждого указанного вами нецензурного слова напишите слово-заменитель, приемлемое в обществе.

Это может быть и не слово, а, например, фраза, пословица, высказывание, афоризм.

Когда в следующий раз возникнет потребность в выражении эмоций через брань — сделайте это, используя заменитель.

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Помните, чтобы переучиться, нужно время. Поэтому не огорчайтесь, если не сможете сразу получить желаемый результат.

Источник: Психологическая поддержка

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