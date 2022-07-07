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Психологія

Як уникнути лайливих слів, але дати вихід емоціям

7 Липня 2022, 17:39
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Як уникнути лайливих слів, але дати вихід емоціям
Джерело: Depositphotos

Усі ми помітили, що під час війни лайка звучить набагато частіше аніж було у мирні часи.

І це не дивно, адже одна із функцій лайливих слів — знизити емоційний накал, швидко відреагувати  на негатив. Та лайливіих слів можна уникнути, вважає практична психологиня Юлія Ворман.

Лаятися почали навіть ті хто до війни і уявити не міг, що буде використовувати ненормативну лексику, тим більше публічно.

Зараз дивляться

Так що ж робити, коли  потреба у вираженні емоцій є, а використовувати лайливі слова не хочеться?

У такому разі спробуйте зробити наступне:

  • випишіть на листок усі лайливі слова, що ви найчастіше вживаєте;
  • навпроти кожного зазначеного вами нецензурного слова напишіть слово-замінник, яке є прийнятним у суспільстві.

Це може бути і не слово, а, наприклад, фраза, прислів’я, висловлювання, афоризм.

Коли наступного разу виникне потреба у вираженні емоцій через лайку — зробіть це, використовуючи замінник.

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Пам’ятайте, щоб перевчитися, потрібен час. Тому не засмучуйтесь, якщо не зможете відразу отримати бажаний результат.

Джерело: Психологічна підтримка

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