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Психология

Как справиться со сложными жизненными обстоятельствами – что поможет

29 апреля 2022, 18:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
массаж носа
Источник: Depositphotos

Резильентность – это способность человека справиться со сложными жизненными событиями и восстановиться после трудностей или стресса. Для тех, кто пережил ужасы войны, она очень важна.

Психолог Галина Волошина рассказала, как ее можно развивать.

Что влияет на резильентность:

  • доброжелательное отношение к себе;
  • способность реалистично планировать;
  • развитие ассертивных коммуникативных навыков;
  • взращивание своих ценностей;
  • развитие собственной “системы ресурса”;
  • взращивание надежды;
  • развитие способности решать проблемы.
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Как развивать резильентность?

  • Посмотрите на ситуацию под другим углом – попробуйте поискать способы здорового разрешения ситуации.
  • Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать или изменить – спасти может возвращение ощущения контроля.
  • Составьте “азбуку ресурса” — на каждую букву укажите свой источник удовольствия. Так вы получаете список действий, которые будут всегда улучшать эмоциональное состояние.
  • Ведите дневник состояний и эмоций – пробуйте проанализировать их.
  • Используйте практику Благодарность – записывайте то, за что вы благодарны.

Источник: Психологическая поддержка

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