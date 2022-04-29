Резильентность – это способность человека справиться со сложными жизненными событиями и восстановиться после трудностей или стресса. Для тех, кто пережил ужасы войны, она очень важна.
Психолог Галина Волошина рассказала, как ее можно развивать.
Что влияет на резильентность:
- доброжелательное отношение к себе;
- способность реалистично планировать;
- развитие ассертивных коммуникативных навыков;
- взращивание своих ценностей;
- развитие собственной “системы ресурса”;
- взращивание надежды;
- развитие способности решать проблемы.
Как развивать резильентность?
- Посмотрите на ситуацию под другим углом – попробуйте поискать способы здорового разрешения ситуации.
- Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать или изменить – спасти может возвращение ощущения контроля.
- Составьте “азбуку ресурса” — на каждую букву укажите свой источник удовольствия. Так вы получаете список действий, которые будут всегда улучшать эмоциональное состояние.
- Ведите дневник состояний и эмоций – пробуйте проанализировать их.
- Используйте практику Благодарность – записывайте то, за что вы благодарны.
Источник: Психологическая поддержка