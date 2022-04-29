Резильентность – это способность человека справиться со сложными жизненными событиями и восстановиться после трудностей или стресса. Для тех, кто пережил ужасы войны, она очень важна.

Психолог Галина Волошина рассказала, как ее можно развивать.

Что влияет на резильентность:

доброжелательное отношение к себе;

способность реалистично планировать;

развитие ассертивных коммуникативных навыков;

взращивание своих ценностей;

развитие собственной “системы ресурса”;

взращивание надежды;

развитие способности решать проблемы.

Как развивать резильентность?

Посмотрите на ситуацию под другим углом – попробуйте поискать способы здорового разрешения ситуации.

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать или изменить – спасти может возвращение ощущения контроля.

Составьте “азбуку ресурса” — на каждую букву укажите свой источник удовольствия. Так вы получаете список действий, которые будут всегда улучшать эмоциональное состояние.

Ведите дневник состояний и эмоций – пробуйте проанализировать их.

Используйте практику Благодарность – записывайте то, за что вы благодарны.

Источник: Психологическая поддержка