Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Психологія

Як впоратися зі складними життєвими обставинами – що допоможе

29 Квітня 2022, 18:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
массаж носа
Джерело: Depositphotos

Резильєнтність – це здатність людини впоратися зі складними життєвими подіями та відновитися після труднощів чи стресу. Для тих, хто пережив жахи війни, вона вкрай важлива.

Психологиня Галина Волошина розповіла, як її можна розвивати.

Що впливає на резильєнтність:

  • доброзичливе ставлення до себе;
  • здатність реалістично планувати;
  • розвиток асертивних комунікативних навичок;
  • плекання своїх цінностей;
  • розвиток власної “системи ресурсу”;
  • плекання надії;
  • розвиток здатності вирішувати проблеми.
Читайте також:
провина, стрес, депресіяДе живе моя тривога? Як ефективно допомогти собі у такому стані

Як розвивати резильєнтність?

  • Подивіться на ситуацію під іншим кутом – спробуйте пошукати способи здорового вирішення ситуації.
  • Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати або змінити – врятувати може повернення відчуття контролю.
  • Складіть “абетку ресурсу” – на кожну літеру вкажіть своє джерело задоволення. Так ви отримуєте список дій, які завжди покращуватимуть емоційний стан.
  • Ведіть щоденник станів та емоцій – пробуйте проаналізувати їх.
  • Використовуйте практику Вдячність – записуйте те, за що ви вдячні.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога, Психологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь