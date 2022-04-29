Резильєнтність – це здатність людини впоратися зі складними життєвими подіями та відновитися після труднощів чи стресу. Для тих, хто пережив жахи війни, вона вкрай важлива.

Психологиня Галина Волошина розповіла, як її можна розвивати.

Що впливає на резильєнтність:

доброзичливе ставлення до себе;

здатність реалістично планувати;

розвиток асертивних комунікативних навичок;

плекання своїх цінностей;

розвиток власної “системи ресурсу”;

плекання надії;

розвиток здатності вирішувати проблеми.

Як розвивати резильєнтність?

Подивіться на ситуацію під іншим кутом – спробуйте пошукати способи здорового вирішення ситуації.

Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати або змінити – врятувати може повернення відчуття контролю.

Складіть “абетку ресурсу” – на кожну літеру вкажіть своє джерело задоволення. Так ви отримуєте список дій, які завжди покращуватимуть емоційний стан.

Ведіть щоденник станів та емоцій – пробуйте проаналізувати їх.

Використовуйте практику Вдячність – записуйте те, за що ви вдячні.

Джерело: Психологічна підтримка