Иногда нервное напряжение по поводу той или иной ситуации достигает такого градуса, что, кажется, еще немного, и вы взорветесь изнутри. Но при этом вы четко осознаете, что как раз именно сейчас необходимо принимать решения и действовать максимально спокойно и собранно.

Так как же собраться за минуту? Как быстро и эффективно успокоить нервы за минуту и привести себя в норму? На эти вопросы Фактам ICTV ответила психолог Виктория Островская.

— В моменты сильного нервного напряжения старайтесь подумать о том, что вам сейчас хотелось бы выдохнуть и словно стряхнуть с себя рукой эмоциональный накал, — говорит Виктория.

Исходя из этой, порой неосознанной необходимости и следует действовать в борьбе с нахлынувшей нервозностью, отмечает она.

А это значит, что для начала нужно сделать глубокий, протяжный выдох, что называется, до последнего глотка воздуха. Затем медленно и с оттяжкой вдохнуть. Уже через 2-3 таких чередования выдохов-вдохов вы почувствуете, как вас отпускает нервный ступор.

Помимо глубокого дыхания, ваше тело отблагодарит вас спокойствием, если вы позволите ему максимально расслабиться – прямо-таки растечься по стулу или креслу.

В максимально расслабленном состоянии закройте глаза и медленно досчитайте до 16, а потом обратно. На это уйдет всего полминуты, но на мир вы уже взглянете по-другому. Более спокойно и осознанно.

По словам Виктории, весьма эффективно нервное напряжение снимет что-нибудь сладкое: сладкий чай, просто сладкая теплая вода, чай с кусочком пирожного. В это время организм начнет активно вырабатывать гормоны удовольствия эндорфины, которые принесут желаемое облегчение.

Довольно часто психологи рекомендуют для, так сказать, интенсивного релакса помассировать в течение минуты пальцы рук.

Или, смочив предварительно ладони прохладной водой, медленно провести ими по лицу в направлении ото лба, к щекам и подбородку. А затем интенсивно помассировать шею и плечи. После чего снова сполоснуть руки, словно ритуально смывая с них нервное напряжение и беспокойство.

По словам психолога, для быстрого снятия нервного напряжения очень эффективна и музыкотерапия, поскольку нервная система человека и его мускулатура способны чувствовать ритм.

Кроме того, выплеснуть негативную эмоцию помогает громко крикнуть во весь выдох. Если вы, конечно, не в офисе. Полминуты — и весь негатив уйдет. Дома можно покричать в подушку.

Вообще, по словам Виктории Островской, при нервных напряжениях и стрессах всегда идут зажимы, блоки в мышцах. Иногда мы не понимаем, почему болит спина, голова, шея и пр. А причинами бывают часто нервные напряжения, стрессы, которые отражаются на нашем теле.

Поэтому психолог рекомендует хотя бы раз в неделю, в свободное время, побаловать себя массажами, чтобы отжать блоки. Весьма эффективно и медитировать, чтобы закрепить нервную систему и в дальнейшем меньше реагировать на негативные ситуации.