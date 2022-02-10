Іноді нервове напруження з приводу тієї або іншої ситуації сягає такого градуса, що, здається, ще трохи, і ви вибухнете зсередини. Але водночас ви чітко усвідомлюєте, що саме зараз необхідно приймати рішення та діяти максимально спокійно і зібрано.

То як же зібратися за хвилину? Як швидко та ефективно заспокоїти нерви і привести себе до норми? На ці запитання Фактам ICTV відповіла психологиня Вікторія Островська.

– У моменти сильного нервового напруження намагайтеся подумати про те, що вам зараз хотілося би видихнути і немов струсити з себе рукою емоційне напруження, – каже Вікторія.

Виходячи з цієї, часом неусвідомленої необхідності і слід діяти в боротьбі з раптовою нервозністю, зауважує вона.

А це означає, що для початку потрібно зробити глибокий, протяжний видих, що називається, до останнього ковтка повітря. Потім повільно і з відтяжкою вдихнути. Вже через 2-3 таких чергування видихів-вдихів ви відчуєте, як вас відпускає нервовий ступор.

Крім глибокого дихання, ваше тіло віддячить вам спокоєм, якщо ви дозволите йому максимально розслабитися – прямо-таки розтектися по стільцю або кріслу.

У максимально розслабленому стані закрийте очі і повільно дорахуйте до 16, а потім назад. На це піде лише півхвилини, але на світ ви вже поглянете по-іншому. Більш спокійно й усвідомлено.

За словами Вікторії, вельми ефективно нервову напругу зніме що-небудь солодке: солодкий чай, просто солодка тепла вода, чай зі шматком тістечка. У цей час організм почне активно виробляти гормони задоволення ендорфіни, які принесуть бажане полегшення.

Досить часто психологи рекомендують для, так би мовити, інтенсивного релаксу масажувати протягом хвилини пальці рук.

Або, намочивши попередньо долоні прохолодною водою, повільно провести ними по обличчю в напрямку від чола до щік та підборіддя. А потім інтенсивно масажувати шию і плечі. Після чого знову сполоснути руки, немов ритуально змиваючи з них нервову напругу і занепокоєння.

За словами психологині, для швидкого зняття нервової напруги дуже ефективна й музикотерапія, оскільки нервова система людини і її мускулатура здатні відчувати ритм.

Крім того, виплеснути негативну емоцію допомагає голосно крикнути на весь видих. Якщо ви, звичайно, не в офісі. Півхвилини, і весь негатив піде. Вдома можна покричати в подушку.

Взагалі, за словами Вікторії Островської, при нервових напругах і стресах завжди з’являються затискачі, блоки у м’язах. Іноді ми не розуміємо, чому болить спина, голова, шия тощо. А причинами часто бувають нервові напруження, стреси, які відображаються на нашому тілі.

Тому лікарка рекомендує хоча б раз на тиждень, у вільний час, побалувати себе масажами, щоб віджати блоки. Також досить ефективно медитувати, щоб закріпити нервову систему та надалі менше реагувати на негативні ситуації.