Из-за войны в Украине граждане могут страдать от стресса, напряжения, отчаиваться, а затем снова брать себя в руки.

Психологи перечислили признаки, указывающие на то, что человек эффективно противостоит вызовам.

Что указывает на то, что человек оказывает эффективное сопротивление всем обстоятельствам:

успешное выполнение поставленных задач – поиск пищи, жилья, забота о себе и родных;

возобновление ежедневных ритуалов, традиций;

возвращение к старым делам, хобби, интересам;

способность ощущать теплоту и важность контактов с другими — понимание и смех над шутками, объятия близких;

умение контролировать свои эмоции – печаль, панику, страх, гнев;

сохранение положительного мышления.

Война в Украине длится с 24 февраля. Смерть, разрушения, опасность оказали негативное влияние на украинцев. Однако важно вовремя взять себя в руки и сформировать иммунитет. Если не выходит справиться с ситуацией самому, нужно обратиться за помощью к психологу. Сейчас многие специалисты консультируют украинцев бесплатно.

Источник: Психологическая поддержка