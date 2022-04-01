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Психология

Как понять, что человек эффективно противостоит вызовам войны

1 апреля 2022, 11:50
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
головний біль
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине граждане могут страдать от стресса, напряжения, отчаиваться, а затем снова брать себя в руки.

Психологи перечислили признаки, указывающие на то, что человек эффективно противостоит вызовам.

Что указывает на то, что человек оказывает эффективное сопротивление всем обстоятельствам:

  • успешное выполнение поставленных задач – поиск пищи, жилья, забота о себе и родных;
  • возобновление ежедневных ритуалов, традиций;
  • возвращение к старым делам, хобби, интересам;
  • способность ощущать теплоту и важность контактов с другими — понимание и смех над шутками, объятия близких;
  • умение контролировать свои эмоции – печаль, панику, страх, гнев;
  • сохранение положительного мышления.
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Война в Украине длится с 24 февраля. Смерть, разрушения, опасность оказали негативное влияние на украинцев. Однако важно вовремя взять себя в руки и сформировать иммунитет. Если не выходит справиться с ситуацией самому, нужно обратиться за помощью к психологу. Сейчас многие специалисты консультируют украинцев бесплатно.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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