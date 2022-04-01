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Психологія

Як зрозуміти, що людина ефективно протистоїть викликам війни

1 Квітня 2022, 11:50
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
головний біль
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні громадяни можуть потерпати від стресу, напруження, впадати у відчай, а потім знову брати себе в руки.

Психологи перерахували ознаки, які вказують на те, що людина ефективно протистоїть викликам.

Що вказує на те, що людина чинить ефективно чинить опір усім обставинам:

  • успішне виконання поставлених завдань – пошук їжі, житла, турбота про себе та рідних;
  • відновлення щоденних ритуалів, традицій;
  • повернення до старих справ, хобі, інтересів;
  • здатність відчувати теплоту та важливість контактів з іншими – розуміння та сміх з жартів, обійми близьких;
  • вміння контролювати свої емоції – сум, паніку, страх, гнів;
  • збереження позитивного мислення.
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Війна в Україні триває з 24 лютого. Смерть, руйнування, небезпека негативно вплинули на українців. Проте важливо вчасно взяти себе в руки та сформувати імунітет. Якщо не виходить впоратися з ситуацією самому, треба звернутися за допомогою до психолога. Наразі багато фахівців консультують українців безкоштовно.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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