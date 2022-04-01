Через війну в Україні громадяни можуть потерпати від стресу, напруження, впадати у відчай, а потім знову брати себе в руки.
Психологи перерахували ознаки, які вказують на те, що людина ефективно протистоїть викликам.
Що вказує на те, що людина чинить ефективно чинить опір усім обставинам:
- успішне виконання поставлених завдань – пошук їжі, житла, турбота про себе та рідних;
- відновлення щоденних ритуалів, традицій;
- повернення до старих справ, хобі, інтересів;
- здатність відчувати теплоту та важливість контактів з іншими – розуміння та сміх з жартів, обійми близьких;
- вміння контролювати свої емоції – сум, паніку, страх, гнів;
- збереження позитивного мислення.
Війна в Україні триває з 24 лютого. Смерть, руйнування, небезпека негативно вплинули на українців. Проте важливо вчасно взяти себе в руки та сформувати імунітет. Якщо не виходить впоратися з ситуацією самому, треба звернутися за допомогою до психолога. Наразі багато фахівців консультують українців безкоштовно.
Джерело: Психологічна підтримка