Через війну в Україні громадяни можуть потерпати від стресу, напруження, впадати у відчай, а потім знову брати себе в руки.

Психологи перерахували ознаки, які вказують на те, що людина ефективно протистоїть викликам.

Що вказує на те, що людина чинить ефективно чинить опір усім обставинам:

успішне виконання поставлених завдань – пошук їжі, житла, турбота про себе та рідних;

відновлення щоденних ритуалів, традицій;

повернення до старих справ, хобі, інтересів;

здатність відчувати теплоту та важливість контактів з іншими – розуміння та сміх з жартів, обійми близьких;

вміння контролювати свої емоції – сум, паніку, страх, гнів;

збереження позитивного мислення.

Війна в Україні триває з 24 лютого. Смерть, руйнування, небезпека негативно вплинули на українців. Проте важливо вчасно взяти себе в руки та сформувати імунітет. Якщо не виходить впоратися з ситуацією самому, треба звернутися за допомогою до психолога. Наразі багато фахівців консультують українців безкоштовно.

Джерело: Психологічна підтримка