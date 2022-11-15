Во время войны часто людьми овладевает апатия. Ничего не хочется делать. Или хочется, но не можется. Как мотивировать себя к деятельности, рассказывает практический психолог Юлия Ворман.

Если трудно начать какое-то дело, то представьте, что вы уже достигли задуманного. Представьте конечный результат. Что у вас есть? Что вы чувствуете? Какие шаги пришлось пройти, чтобы получить желаемое? Запишите эти шаги и используйте в качестве плана действий для реализации замысла.

Четко и правильно формулируйте свои цели. Вместо того, чтобы говорить “если я достигну своей цели, то…”, говорите “когда я достигну своей цели, то…” Такие высказывания помогут увидеть цель фактически реализованной, а не просто — возможной.

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Не забывайте о своих увлечениях. Деятельность, которая доставляет вам удовольствие, безусловно, придает силы для того, чтобы двигаться дальше.

Используйте визуализацию, наклейки и стикеры. Нарисуйте схему или карту с разными этапами, необходимыми для достижения цели. После прохождения каждого этапа наклеивайте на карту смешной стикер как награду. Так вы увидите, что с каждым новым достижением продвигаетесь к финишу.

Сформируйте привычку вести дневник целей. Прописывание своих целей помогает следить за прогрессом и ответственнее относиться к задачам.

Найдите единомышленников. Если вам трудно начать самостоятельно двигаться к своим целям, договоритесь со знакомыми, друзьями, любимым человеком, чтобы мотивировать и поддерживать друг друга на пути достижения цели.

Источник: Психологическая поддержка