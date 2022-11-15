Під час війни часто людьми охоплює апатія. Нічого не хочеться робити. Або хочеться, та не можеться. Як мотивувати себе на діяльність, розповідає практичний психолог Юлія Ворман.

Якщо важко розпочати якусь справу, то уявіть начебто ви вже досягли задуманого. Уявіть кінцевий результат. Що ви маєте? Що відчуваєте? Які кроки довелося пройти, щоб отримати бажане? Запишіть ці кроки й використовуйте як план дій для реалізації задуму.

Чітко та правильно формулюйте свої цілі. Замість того, щоб казати “якщо я досягну своєї мети, то…”, кажіть “коли я досягну своєї мети, то…” Такі висловлювання допоможуть побачити ціль фактично реалізованою, а не просто — можливою.

Зараз дивляться

Не забувайте про свої захоплення. Діяльність, яка приносить вам задоволення, безумовно, додає сили для того, щоб рухатися далі.

Використовуйте візуалізацію, наклейки та стікери. Намалюйте схему або карту з різними етапами, які необхідні для досягнення мети. Після проходження кожного етапу наклеюйте на карту смішний стікер як нагороду. Так ви побачите, що з кожним новим досягненням просуваєтеся до фінішу.

Сформуйте звичку вести щоденник цілей. Прописування своїх цілей допомагає слідкувати за прогресом і відповідальніше ставитися до завдань.

Знайдіть однодумців. Якщо вам важко розпочати самостійно рухатися до своїх цілей, домовтесь із знайомими, друзями, коханою людиною, щоб мотивувати й підтримувати одне одного на шляху до досягнення мети.

Джерело: Психологічна підтримка