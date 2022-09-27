Примерно 14% ветеранов и членов их семей будут нуждаться в психосоциальной поддержке, а 3% — профессиональной психологической помощи после окончания боевых действий на территории Украины. Об этом в интервью одному из ведущих украинских информагентств заявила заместитель министра по делам ветеранов Инна Драганчук.

— Должна быть обеспечена максимальная доступность психологической реабилитации, — подчеркнула замминистра.

По ее словам, декларативное требование обязательной психологической реабилитации военнослужащих уже было прописано в предыдущей редакции статьи 11 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. По факту она никогда не выполнялась.

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— Именно поэтому в марте в закон были внесены изменения, которые предусматривают, что государство гарантирует защитникам бесплатную психологическую помощь, — отметила Инна Драганчук.

Она также рассказала, что, по оценкам Минветеранов, после завершения российско-украинской войны количество ветеранов и членов их семей может превысить 4 млн человек, 70-80% из которых пережили кризисные ситуации.

Также критически важным замминистра назвала решение вопроса нехватки профессиональных кадров в сфере психологической реабилитации ветеранов.

— Давно в повестке дня стоит вопрос о необходимости закона Об охране психического здоровья, который бы определил, в частности, вопросы прав и обязанностей и получателей, и поставщиков соответствующих услуг, — отметила Драганчук.

В то же время, по ее словам, в Украине есть значительное количество мощных профессиональных ассоциаций, которые могут взять на себя вопросы профессионального развития и этики в работе психологов и психотерапевтов.