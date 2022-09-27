Приблизно 14% ветеранів та членів їхніх сімей потребуватимуть психосоціальної підтримки, а 3% – професійної психологічної допомоги після закінчення бойових дій на території України. Про це в інтерв’ю одному з провідних українських інформагентств заявила заступник міністра у справах ветеранів Інна Драганчук.

– Повинна бути забезпечена максимальна доступність психологічної реабілітації, – підкреслила заступник міністра.

За її словами, декларативна вимога обов’язкової психологічної реабілітації військовослужбовців вже була прописана в попередній редакції статті 11 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. За фактом вона ніколи не виконувалася.

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– Саме тому в березні до закону були внесені зміни, які передбачають, що держава гарантує захисникам безкоштовну психологічну допомогу, – зазначила Інна Драганчук.

Вона також розповіла, що, за оцінками Мінветеранів, після завершення російсько-української війни кількість ветеранів та членів їхніх сімей може перевищити 4 млн осіб, 70-80% з яких пережили кризові ситуації.

Також критично важливим заступник міністра назвала вирішення питання нестачі професійних кадрів у сфері психологічної реабілітації ветеранів.

– Давно на порядку денному стоїть питання про необхідність закону Про охорону психічного здоров’я, який би визначив, зокрема, питання прав і обов’язків і одержувачів, і постачальників відповідних послуг, – відмітила Драганчук.

У той же час, за її словами, в Україні значна є кількість потужних професійних асоціацій, які можуть взяти на себе питання професійного розвитку та етики в роботі психологів і психотерапевтів.