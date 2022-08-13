Что делать, если, к примеру, коллега по работе или сосед из квартиры этажом выше раздражает до такой степени, что этот негатив, особенно на фоне стресса из-за войны, отнимает последние силы.

Эту житейскую ситуацию по просьбе Фактов ICTV прокомментировала психолог Виктория Островская.

— Чувство злости и раздражения по отношению к кому-либо из знакомых нам людей — вполне нормальная эмоция. Но когда она превышает допустимый градус напряжения, то уже становится проблемой для нас самих, — говорит Виктория.

По ее словам, если дать разгорется этому пожару негатива, он может, действительно, довести до эмоционального выгорания, чреватого частыми срывами на тех, кого мы по-настоящему любим и ценим.

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Чтобы этого не допустить, по словам психолога, есть несколько довольно эффективных практик, который помогут справиться с этим изматывающим нервным состоянием.

Отключить мозг от сильных эмоций. При очередном эмоциональном всплеске постарайтесь дать ему выход: покричите или что-то громко спойте под любимую мелодию.

Отвечать, но не реагировать. Во время общения постарайтесь сделать паузу и взять под контроль нахлынувшие эмоции, выдержать их. После того, как немного успокоитесь, продолжайте общение сдержанно, даже холодно, тщательно подбирая слова. Иными словами, ставьте себя на ступеньку выше своего визави, не позволяя себе опуститься до уровня мелкого склочника и стервы.

Кирпичная стена до самого неба. Представьте, что между вами и человеком, который вас раздражает, выросла кирпичная глухая стена с хорошей звукоизоляцией. Так вы постепенно научитесь отключать негативную информацию, идущую с неприятельской стороны, а со временем и вовсе ее не слышать.

Поговорите в открытую. Иногда, вызвав человека на откровенный разговор, можно выянить массу деталей, которые смогут полностью нейтрализовать наш негатив. Например, вы узнаете, что у нашего визави масса серьезных проблем, которые отнюдь не способствуют его душевному спокойствию. Это может примирить нас с источником нашего раздражения.

Напишите письмо. Иногда бывает достаточно просто написать на листке бумаги все, что вы испытываете по отношению к человеку, излить эмоции, не подбирая слов и выражений. Вполне возможно, что по мере написания такого текста вы откроете для себя такие внутренние аргументы, которые помогут успешно снять негатив. Главное, потом это послание уничтожьте, лучше — ритуально сожгите.

Общий совет: старайтесь избегать негативных людей. Если все же с ними приходится сталкиваться, например, по работе, старайтесь не вступать с ними в дискуссию, просто уходите от разговора, подавляя эмоциональную волну еще на стадии ее зарождения.