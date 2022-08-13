Що робити, якщо, наприклад, колега по роботі або сусід з квартири поверхом вище дратує до такої міри, що цей негатив, особливо на тлі стресу через війну, забирає останні сили.

Цю життєву ситуацію на прохання Фактів ICTV прокоментувала психолог Вікторія Островська.

– Почуття злості і роздратування по відношенню до кого-небудь із знайомих нам людей — цілком нормальна емоція. Але коли вона перевищує допустимий градус напруги, то вже стає проблемою для нас самих, – каже Вікторія.

За її словами, якщо дати розгорітися цій пожежі негативу, вона може, дійсно, довести до емоційного вигорання, що загрожує частими зривами на тих, кого ми по-справжньому любимо і цінуємо.

Зараз дивляться

Щоб цього не допустити, за словами психолога, є кілька досить ефективних практик, які допоможуть впоратися з цим виснажливим нервовим станом.

Відключити мозок від сильних емоцій. При черговому емоційному сплеску постарайтеся дати йому вихід: покричіть або щось голосно заспівайте під улюблену мелодію.

Відповідати, але не реагувати. Під час спілкування постарайтеся зробити паузу і взяти під контроль емоції, що нахлинулиї, витримати їх. Після того, як трохи заспокоїтеся, продовжуйте спілкування стримано, навіть холодно, ретельно підбираючи слова. Іншими словами, ставте себе на сходинку вище свого візаві, не дозволяючи собі опуститися до рівня дрібного склочника і стерви.

Цегляна стіна до самого неба. Уявіть, що між вами і людиною, яка вас дратує, виросла цегляна глуха стіна з гарною звукоізоляцією. Так ви поступово навчитеся відключати негативну інформацію, що йде з ворожої сторони, а з часом і зовсім її не чути.

Поговоріть у відкриту. Іноді, викликавши людини на відверту розмову, можна виявити масу деталей, які зможуть повністю нейтралізувати наш негатив. Наприклад, ви дізнаєтеся, що у нашого візаві маса серйозних проблем, які аж ніяк не сприяють його душевному спокою. Це може примирити нас з джерелом нашого роздратування.

Напишіть листа. Іноді буває досить просто написати на листку паперу все, що ви відчуваєте по відношенню до людини, вилити емоції, не підбираючи слів і виразів. Цілком можливо, що в міру написання такого тексту ви відкриєте для себе такі внутрішні аргументи, які допоможуть успішно зняти негатив. Головне, потім це послання знищіть, краще — ритуально спаліть.

Загальна порада: намагайтеся уникати негативних людей. Якщо все ж з ними доводиться стикатися, наприклад, по роботі, намагайтеся не вступати з ними в дискусію, просто йдіть від розмови, пригнічуючи емоційну хвилю ще на стадії її зародження.