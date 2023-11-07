Эксперты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, как бороться с послеродовой депрессией, когда вместо ожидаемого после рождения малыша счастья женщина испытывает злость и раздражение, не может привыкнуть к своему новому состоянию, не испытывает чувств к ребенку.

Почему так происходит

— Часто беременная женщина ожидает, что материнство привнесет в жизнь счастье и любовь, наполнит ее смыслом, — отмечают специалисты.

Когда ожидания не совпадают с реальностью, когда рождение ребенка приносит сложности и разочарования, тогда уровень фрустрации возрастает. Кроме того, у женщины начинает закрадываться мысль о том, что она является плохой матерью, и это только усугубляет депрессию.

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Как бороться с послеродовой депрессией

Главный совет — обратитесь к специалистам: поговорите с психоаналитиком, психотерапевтом или психиатром. Возможно, стоит проверить уровень гормонов, витаминов и тому подобное.

Для преодоления проблемы сверхважно, чтобы и сама женщина, и ее близкие придерживались простых советов:

позвольте женщине быть неидеальной матерью. Это нормально, что чувств к ребенку сразу может и не быть, но отношения мамы и малыша развиваются и усложняются со временем и перерастают в сильное чувство любви. Женщина не рождается матерью, а становится ею;

женщина должна верить в себя. Верить в то, что она обязательно справится с ребенком, пусть это и не сразу получится идеально;

поддержка близких — неоценима. Речь идет не только о папе ребенка, но и о родителях, няне, бабушке, тете, подруге. Чтобы хотя бы на минимальное время кто-то мог побыть с ребенком или взять на себя часть домашних обязанностей.

Время для себя

С рождением ребенка привычный быт изменился, это факт, говорят эксперты. И подчеркивают, что в жизни матери малыша все еще должно найтись место для тех дел, которые приносили ей радость до рождения ребенка: встречи с подругами, хобби, спорт, уход за собой, отдых.

Источник: Психологическая поддержка