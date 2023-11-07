Експерти популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіли, як боротися з післяпологовою депресією, коли замість очікуваного після народження малюка щастя жінка відчуває злість і роздратування, не може звикнути до свого нового стану,нічого не відчуває до дитини.

Чому так відбувається

– Часто вагітна жінка очікує, що материнство принесе в життя щастя і любов, наповнить його сенсом, – зазначають фахівці.

Коли очікування не збігаються з реальністю, коли народження дитини приносить складнощі та розчарування, тоді рівень фрустрації зростає. Крім того, у жінки починає закрадатися думка про те, що вона є поганою матір’ю, і це тільки посилює депресію.

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Як боротися з післяпологовою депресією

Головна порада – зверніться до фахівців: поговоріть із психоаналітиком, психотерапевтом або психіатром. Можливо, варто перевірити рівень гормонів, вітамінів тощо.

Для подолання проблеми надважливо, щоб і сама жінка, і її близькі дотримувалися простих порад:

дозвольте жінці бути неідеальною матір’ю. Це нормально, що почуттів до дитини одразу може і не бути, але стосунки мами і малюка розвиваються і ускладнюються з часом і переростають у сильне почуття любові. Жінка не народжується матір’ю, а стає нею;

жінка повинна вірити в себе. Вірити в те, що вона обов’язково впорається з дитиною, нехай це і не відразу вийде ідеально;

підтримка близьких – неоціненна. Йдеться не тільки про тата дитини, а й про батьків, няню, бабусю, тітку, подругу. Щоб хоча б на мінімальний час хтось міг побути з дитиною або взяти на себе частину домашніх обов’язків.

Час для себе

З народженням дитини звичний побут змінився, це факт, кажуть експерти. І наголошують, що в житті матері малюка все ще має знайтися місце для тих справ, які приносили їй радість до народження дитини: зустрічі з подругами, хобі, спорт, догляд за собою, відпочинок.

Джерело: Психологічна підтримка