Как украинцам справиться с гневом, чтобы эта одна из сильных эмоций не стала губительной для нашего психического здоровья. Об этом в комментарии одному из ведущих украинских СМИ рассказала нейроисследователь Наталья Кадя.

— Украинцы, которые сейчас не воюют на фронте, должны сохранять свое психическое здоровье, чтобы иметь возможность продолжать качественную жизнь свою и своих детей. А над этим надо работать, — настаивает специалист.

По ее словам, гнев – это защитная реакция организма, когда мозг чувствует угрозу и накапливает ресурсы для готовности защищаться в случае опасности.

— Когда мы чувствуем гнев, у нас ускоряется сердцебиение, краснеет лицо, сжимаются кулаки, мы его чувствуем и физически, и психологически, — объясняет Наталья.

И дает несколько советов, как справиться с гневом, чтобы он не стал для опустошительной эмоцией:

Сейчас смотрят

о сознаем, что мы сейчас чувствуем, что с нами происходит;

чтобы гнев не заполонил, и мы не срывались на близких, направляем энергию на любое физическое упражнение;

е сли вам здесь и сейчас надо успокоиться, то первое и ключевое – это дыхание. Дышим глубоко и на вдох е считаем до четырех, на выдохе — до восьми;

можно выбрать какую-то работу, которая требует большого количества энергии. Это может быть задача, требующая огромной сосредоточенности, или работа с наведением порядка;

ч то не надо делать в о гневе, так это включаться в любое взаимодействие и коммуникацию с другими.

Как отмечает Наталья, крайне важно не сдерживать гнев. Ведь самостоятельно эмоции никуда не исчезают, а лишь накапливаются внутри и наносят разрушительное действие.

— Вы можете представить человека, на которого имеете гнев и высказать ему все, что хотите сказать. И вы почувствуете, что вам станет легче. В любом случае нужно создать возможность для выхода гнева, — рекомендует нейроисследователь.

И советует украинцам помнить, что как только мы начинаем гневаться, у нас должна вспыхивать в голове мысль, что сейчас есть много энергии, а значит надо выбирать, куда ее потратить.

Именно в моменте осознанности эмоций можно выбрать конструктивное поведение и полезное действие. Даже такие разговоры с самим собой уже позволяют успокоиться, рекомендует специалист.