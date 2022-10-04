Як впоратися з гнівом, щоб ця одна з сильних емоцій не стала згубною для нашого психічного здоров’я. Про це в коментарі одному з провідних українських ЗМІ розповіла нейродослідник Наталія Кадя.

– Українці, які зараз не воюють на фронті, повинні зберігати своє психічне здоров’я, щоб мати можливість продовжувати якісне життя своє і своїх дітей. А над цим треба працювати, – наполягає фахівець.

За її словами, гнів – це захисна реакція організму, коли мозок відчуває загрозу і накопичує ресурси для готовності захищатися в разі небезпеки.

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– Коли ми відчуваємо гнів, у нас прискорюється серцебиття, червоніє обличчя, стискаються кулаки, ми його відчуваємо і фізично, і психологічно, – пояснює Наталя.

І дає кілька порад, як впоратися з гнівом, щоб він не став для нас спустошливою емоцією:

усвідомлюємо, що ми зараз відчуваємо, що з нами відбувається;

щоб гнів не заполонив, і ми не зривалися на близьких, направляємо енергію на будь-яку фізичну вправу;

якщо вам тут і зараз треба заспокоїтися, то перше і ключове – це дихання. Дихаємо глибоко і на вдих у рахуємо до чотирьох, на видиху – до восьми;

до чотирьох, на видиху – до восьми; можна вибрати якусь роботу, яка вимагає великої кількості енергії. Це може бути завдання, що вимагає величезної зосередженості, або робота з наведенням порядку;

що не треба робити у гніві, так це включатися в будь-яку взаємодію і комунікацію з іншими.

Як зазначає Наталя, вкрай важливо не стримувати гнів. Адже самостійно емоції нікуди не зникають, а лише накопичуються всередині і завдають руйнівну дію.

– Ви можете уявити людину, на яку маєте гнів і висловити їй все, що хочете сказати. І ви відчуєте, що вам стане легше. У будь-якому випадку потрібно створити можливість для виходу гніву, – рекомендує нейродослідник.

І радить українцям пам’ятати, що як тільки ми починаємо гніватися, у нас повинна спалахувати в голові думка, що зараз є багато енергії, а значить треба вибирати, куди її витратити.

Саме в моменті усвідомленості емоцій можна вибрати конструктивну поведінку і корисну дію. Навіть такі розмови з самим собою вже дозволяють заспокоїтися, рекомендує фахівець.