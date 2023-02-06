В Трускавце Львовской области стартовала программа психосоциальной поддержки женщин и детей, потерявших мужей и родителей на фронте.

Проект помогает пережить горе, справиться с травмой и дает силы жить дальше. Неделю с женщинами и детьми работают ведущие специалисты, в том числе психологи, арт- и травмотерапевты, а также врачи санаторного учреждения, в котором люди живут.

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Кроме того, еще полгода уже по месту жительства, людей сопровождают специалисты с многолетним опытом, которые постоянно работают с военными и их семьями. Финансирует программу американская благотворительная организация Healing Scalpel.

Семья Неверко из Волынской области через рисунки пытается увидеть светлое будущее и унять свои боль и тоску.

13 октября в Купянске Татьяна потеряла мужа, а трое сыновей Назар, Василий и Любомир – отца.

– Как он говорил, кто, если не мы, кто, если не я. Как и каждый мужчина говорил, что все хорошо, победим, жди домой, – рассказывает Татьяна Неверко, вдова военнослужащего. – Дождались его уже навсегда.

Семья проходит программу психосоциальной поддержки Исцеление души в одном из курортных комплексов Трускавца, ведь самостоятельно справиться с горем не в состоянии.

Вместе с Татьяной здесь еще восемь женщин с детьми. Разговорами, творчеством и упражнениями помогают уменьшить негативные эмоции, мысли и переживания. Проект реализован с помощью волонтерского центра Марлог и общественной организации Зігрій Душу.

– Была эмоциональная работа, в которую они выливали свою агрессию, – рассказала арттерапевт Мария Красная. – Они сделали необычайной красоты работы. Но это мощная работа. Мы шли из темного на свет. Мы шли от боли к мечтам.

Все нарисованные картины будут проданы на аукционе в США. Заработанное поможет развивать проект. Также в санатории люди, пережившие потерю, могут восстановиться и расслабиться с помощью ванн и массажа.

Диана Якобчук на войне потеряла отца. Тот служил с 14-го года, из-за проблем со здоровьем вынужден был покинуть службу. Однако 24 февраля снова ушел на фронт.

– Позвонила бабушка и сказала, что у него ранения, что он в Днепре, в реанимации, говорили, что шансов очень мало, – рассказала Диана Якобчук. — Благодаря поддержке этих очаровательных женщин, этой программе, мне стало гораздо легче, я открылась. Я сплю лучше.

Со временем полгода с семьями будут работать психологи, чтобы закрепить результаты.

— Это вторая группа с Волыни, — говорит руководитель волонтерского центра Марлог Наталья Попова. — Наши девушки возвращаются домой и полгода их ведут специалисты по месту онлайн и офлайн.

В целом, такие программы будут действовать ежемесячно в течение года. Для семей это бесплатно. Финансирует проект американская благотворительная организация Healing Scalpel.