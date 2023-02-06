У Трускавці, що на Львівщині, стартувала програма психосоціальної підтримки жінок і дітей, які втратили чоловіків і батьків на фронті.

Проєкт допомагає пережити горе, впоратись із травмою та дає сили жити далі. Тиждень із жінками та дітьми працюють провідні фахівці, зокрема психологи, арт- і травмо-терапевти, а також лікарі санаторного закладу, в якому люди мешкають.

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Окрім цього, ще півроку уже за місцем проживання, групи супроводжують фахівці з багаторічним досвідом, які постійно працюють із військовими та їхніми родинами. Фінансує програму американська благодійна організація Healing Scalpel.

Сім’я Невірків із Волинської області через малюнки намагається побачити світле майбутнє та вгамувати свої біль і тугу.

13 жовтня у Куп’янську Тетяна втратила чоловіка, а троє синів Назар, Василь і Любомир – батька.

– Як він казав, хто як не ми, хто як не я. Як і кожен чоловік казав, що все добре, переможемо, жди додому, – розповідає Тетяна Невірко, вдова військовослужбовця. – Дочекалися його вже назавжди.

Родина проходить програму психосоціальної підтримки Зцілення душі в одному із курортних комплексів Трускавця, адже самостійно впоратись із горем не в змозі.

Разом із Тетяною тут іще вісім жінок із дітьми. Розмовами, творчістю та вправами допомагають стишити негативні емоції, думки та переживання. Проєкт реалізований за допомогою волонтерського центру Марлог та громадської організації Зігрій Душу.

– Була емоційна робота, в яку вони виливали свою агресію, – розповіла арттерапевтка Марія Красна. – Вони зробили надзвичайної краси роботи. Але це потужна робота. Ми йшли з темного на світло. Ми йшли з болю до мрій.

Усі намальовані картини продадуть на аукціоні у США. Зароблене допоможе розвивати проєкт. Також у санаторії люди, що пережили втрату, можуть відновитись і розслабитись за допомогою ванн та масажу.

Діана Якобчук на війні втратила батька. Той служив із 14-го року, через проблеми зі здоров’ям змушений був покинути службу. Однак 24 лютого знову пішов на фронт.

– Подзвонила бабуся і сказала, що в нього поранення, що він у Дніпрі, в реанімації, казали, що шансів дуже мало, – розповіла Діана Якобчук. – Завдяки підтримці цих чарівних жінок, цієї програми мені стало набагато легше, я відкрилася. Я сплю краще.

Згодом півроку з родинами працюватимуть психологи, щоб закріпити результати.

“- Це друга група з Волині, – говорить керівник волонтерського центру Марлог Наталія Попова.- Наші дівчата повертаються додому і півроку їх ведуть спеціалісти по місцю онлай і офлайн. Тому із задоволенням запрошуємо інші регіони долучитися до нашого проекту.

Загалом такі програми діятимуть щомісяця впродовж року. Для родин усе це безкоштовно. Фінансує проєкт американська благодійна організація Healing Scalpel.