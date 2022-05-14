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Психология

Жизнь на автопилоте: топ-7 признаков

14 мая 2022, 12:10
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
печаль

Из-за рутины, тяжелой работы, бытовых проблем некоторые люди могут перейти в режим автопилота и жить без интереса и разнообразия. Однако это состояние очень опасно.

Психолог Юлия Желвакова назвала признаки жизни на автопилоте.

Что указывает на это:

  1. Вы просыпаетесь в тревоге. После этого переживаете, как пройдет ваш день, и не можете сосредоточиться на построении планов.
  2. Вы постоянно сидите в телефоне. Как только проснулись, берете в руки телефон и просматриваете новостную ленту. Засыпаете так же.
  3. Мысленно вы живете прошлым и позволяете ошибкам занимать место в вашей памяти.
  4. Вам трудно запоминать то, что для вас важно. Например, вы не помните, что ели на завтрак и обедали ли вообще.
  5. Постоянная самокритика. Этот голос сидит внутри вас. Вы перестали быть поддержкой самому себе.
  6. Вы не находитесь там, где вы есть. Ваши тело и мозг не понимают друг друга.
  7. Вам кажется, что вы живете в режиме выживания. Вы постоянно ждете чего-то плохого.
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Если фиксируются признаки, по возможности нужно выходить из такого нездорового состояния и пытаться вернуть интерес к жизни. Если не выходит сделать это самому, нужно обратиться к врачу.

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Советы психолога, Психология
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