Из-за рутины, тяжелой работы, бытовых проблем некоторые люди могут перейти в режим автопилота и жить без интереса и разнообразия. Однако это состояние очень опасно.
Психолог Юлия Желвакова назвала признаки жизни на автопилоте.
Что указывает на это:
- Вы просыпаетесь в тревоге. После этого переживаете, как пройдет ваш день, и не можете сосредоточиться на построении планов.
- Вы постоянно сидите в телефоне. Как только проснулись, берете в руки телефон и просматриваете новостную ленту. Засыпаете так же.
- Мысленно вы живете прошлым и позволяете ошибкам занимать место в вашей памяти.
- Вам трудно запоминать то, что для вас важно. Например, вы не помните, что ели на завтрак и обедали ли вообще.
- Постоянная самокритика. Этот голос сидит внутри вас. Вы перестали быть поддержкой самому себе.
- Вы не находитесь там, где вы есть. Ваши тело и мозг не понимают друг друга.
- Вам кажется, что вы живете в режиме выживания. Вы постоянно ждете чего-то плохого.
Если фиксируются признаки, по возможности нужно выходить из такого нездорового состояния и пытаться вернуть интерес к жизни. Если не выходит сделать это самому, нужно обратиться к врачу.