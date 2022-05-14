Из-за рутины, тяжелой работы, бытовых проблем некоторые люди могут перейти в режим автопилота и жить без интереса и разнообразия. Однако это состояние очень опасно.

Психолог Юлия Желвакова назвала признаки жизни на автопилоте.

Что указывает на это:

Вы просыпаетесь в тревоге. После этого переживаете, как пройдет ваш день, и не можете сосредоточиться на построении планов. Вы постоянно сидите в телефоне. Как только проснулись, берете в руки телефон и просматриваете новостную ленту. Засыпаете так же. Мысленно вы живете прошлым и позволяете ошибкам занимать место в вашей памяти. Вам трудно запоминать то, что для вас важно. Например, вы не помните, что ели на завтрак и обедали ли вообще. Постоянная самокритика. Этот голос сидит внутри вас. Вы перестали быть поддержкой самому себе. Вы не находитесь там, где вы есть. Ваши тело и мозг не понимают друг друга. Вам кажется, что вы живете в режиме выживания. Вы постоянно ждете чего-то плохого.

Если фиксируются признаки, по возможности нужно выходить из такого нездорового состояния и пытаться вернуть интерес к жизни. Если не выходит сделать это самому, нужно обратиться к врачу.