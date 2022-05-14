Через рутину, важку роботу, побутові проблеми деякі люди можуть перейти в режим автопілота і жити без інтересу та різноманітності. Однак цей стан дуже небезпечний.
Психолог Юлія Желвакова назвала ознаки життя на автопілоті.
Що вказує на це:
- Ви прокидаєтеся у тривозі. Після цього турбуєтеся, як мине ваш день, і не можете зосередитися на побудові планів.
- Ви постійно сидите у телефоні. Щойно прокинулися, берете в руки телефон і переглядаєте стрічку новин. Засинаєте так само.
- Подумки ви живете минулим і дозволяєте помилкам займати місце у вашій пам’яті.
- Вам важко запам’ятовувати те, що для вас є важливим. Наприклад, ви не пам’ятаєте, що їли на сніданок і чи обідали взагалі.
- Постійна самокритика. Цей голос сидить усередині вас. Ви припинили бути підтримкою для себе.
- Ви не там, де ви є. Ваші тіло та мозок не розуміють одне одного.
- Вам здається, що ви живете у режимі виживання. Ви постійно чекаєте чогось поганого.
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Якщо фіксуються ознаки, за можливості потрібно виходити з такого нездорового стану та намагатися повернути інтерес до життя. Якщо не виходить зробити це самому, варто звернутися до лікаря.