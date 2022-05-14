Через рутину, важку роботу, побутові проблеми деякі люди можуть перейти в режим автопілота і жити без інтересу та різноманітності. Однак цей стан дуже небезпечний.

Психолог Юлія Желвакова назвала ознаки життя на автопілоті.

Що вказує на це:

Ви прокидаєтеся у тривозі. Після цього турбуєтеся, як мине ваш день, і не можете зосередитися на побудові планів. Ви постійно сидите у телефоні. Щойно прокинулися, берете в руки телефон і переглядаєте стрічку новин. Засинаєте так само. Подумки ви живете минулим і дозволяєте помилкам займати місце у вашій пам’яті. Вам важко запам’ятовувати те, що для вас є важливим. Наприклад, ви не пам’ятаєте, що їли на сніданок і чи обідали взагалі. Постійна самокритика. Цей голос сидить усередині вас. Ви припинили бути підтримкою для себе. Ви не там, де ви є. Ваші тіло та мозок не розуміють одне одного. Вам здається, що ви живете у режимі виживання. Ви постійно чекаєте чогось поганого.

Якщо фіксуються ознаки, за можливості потрібно виходити з такого нездорового стану та намагатися повернути інтерес до життя. Якщо не виходить зробити це самому, варто звернутися до лікаря.