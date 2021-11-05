Новое исследование английских ученых показало, что молодые люди, которые чрезмерно сосредоточены на своей внешности, чаще остальных страдают от беспокойства и неуверенности в себе во время свиданий.

Ученые назвали два основных фактора тревожности на свиданиях: страх негативных оценок и социальный дистресс. Причем от сковывающей неуверенности в себе в равной мере страдают и мужчины, и женщины.

В исследовании участвовал 501 гетеросексуальный молодой человек из Великобритании со средним возрастом 21 год.

Участников попросили оценить их согласие с такими утверждениями, как:

прежде чем выходить на публику, я всегда отмечаю, как выгляжу

выгляжу когда дело доходит до демонстрации своего телосложения/фигуры другим людям, я застенчивый человек

доходит до демонстрации своего телосложения/фигуры другим людям, я застенчивый человек я боюсь, что человек, с которым я встречаюсь, найдет во мне недостатки.

Поскольку межличностные отношения играют ​​важную роль в социальном и эмоциональном развитии молодых людей, исследователи считают, что целевые вмешательства могут быть использованы для снижения тревожности при свиданиях.

— Эти проблемы далеко не тривиальны для молодых людей, — отметил ведущий автор, профессор социальной психологии Вирен Свами.

Он полагает, что значительный уровень тревожности и стресса при свиданиях может привести к различным психическим и поведенческим проблемам, таким как снижение самооценки, чувство одиночества, неуверенность в себе, сдержанность в поисках романтических отношений.

Очень важно рассмотреть вопрос о разработке вмешательств, предназначенных для уменьшения тревожности, основанной на внешнем виде. Например, при помощи специальной терапии, основанной на осознанном принятии себя со всеми своими уникальными преимуществами и недостатками.