Нове дослідження англійських вчених показало, що молоді люди, які надмірно зосереджені на своїй зовнішності, частіше за інших страждають від занепокоєння і невпевненості в собі під час побачень.

Вчені назвали два основних фактори тривожності на побаченнях: страх негативних оцінок і соціальний дистрес. Причому від невпевненості в собі, що сковує, в рівній мірі страждають і чоловіки, і жінки.

У дослідженні брав участь 501 гетеросексуальний молодий чоловік з Великої Британії середнім віком 21 рік.

Учасників попросили оцінити їхню згоду з такими твердженнями, як:

перш ніж виходити на публіку, я завжди відзначаю, як виглядаю

відзначаю, як виглядаю коли справа доходить до демонстрації своєї статури/фігури іншим людям, я сором’язлива людина

статури/фігури іншим людям, я сором’язлива людина я боюся, що людина, з якою я зустрічаюся, знайде в мені недоліки.

Оскільки міжособистісні відносини відіграють важливу роль у соціальному та емоційному розвитку молодих людей, дослідники вважають, що цільові втручання можуть бути використані для зниження тривожності на побаченнях.

– Ці проблеми далеко не тривіальні для молодих людей, – зазначив провідний автор, професор соціальної психології Вірен Свамі.

Він вважає, що значний рівень тривожності і стресу на побаченнях може привести до різних психічних і поведінкових проблем, таким як зниження самооцінки, почуття самотності, невпевненість в собі, стриманість в пошуках романтичних відносин.

Дуже важливо розглянути питання про розробку втручань, призначених для зменшення тривожності, заснованої на зовнішньому вигляді. Наприклад, за допомогою спеціальної терапії, заснованої на усвідомленому прийнятті себе з усіма своїми унікальними перевагами і недоліками.