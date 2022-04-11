Оксфордский профессор Крис Сиврайт в своем курсе по психологии о горе и потере делится простой техникой, как найти мотивацию в трудные моменты в жизни.
Трудно оставаться продуктивным и находить силы, когда наша страна в войне, когда все мы каждый день переживаем потери. Находить силы и мотивацию для работы, волонтерства, продолжения учебы или просто для рутинных дел, которые в мирное время давались куда проще.
Техника по мотивации от Криса Сиврайта:
- Подумайте о том, что вы хотели бы сделать сейчас, для чего вам нужна мотивация.
- Закройте глаза. Вспомните время, когда вы чувствовали настоящую мотивацию в прошлом, когда делали что-то, и позитивные действия изменили вашу жизнь.
- Полностью вернитесь к этому моменту в своей памяти. Оглянитесь, что вы увидите, услышьте то, что вы говорили и думали, почувствуйте, как хорошо вам было.
- Если вы не можете вспомнить такое время в прошлом, подумайте о деле, которое нужно делать сейчас. Как это изменит вашу жизнь, возможно, даже жизнь других, что вас побуждает действовать сейчас.
- Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы имели уверенность, силу, упорство и решительность, которых вам сейчас не хватает.
- Продолжайте перематывать это воспоминание или визуальные образы из будущего. Делайте цвета ярче, звуки — громче, а чувства — сильнее. Скажите себе: Вперед! своим самым уверенным внутренним голосом.
- Пока вы чувствуете эти приятные ощущения, сожмите большой и средний пальцы вашей левой руки вместе. Отныне каждый раз, когда вы сжимаете эти пальцы вместе, вы будете снова переживать эти добрые ощущения, запомните их.
- Повторяйте первые четыре шага несколько раз, каждый раз добавляя новые мотивационные образы, пока, просто сжав большой и средний пальцы вместе, вы не вернете себе хорошие ощущения, которые вас побуждают двигаться вперед.
Выполнив это упражнение, вы активизируете в своей жизни силу импульса.
Все, что вы задумали, будет легче достичь, чем когда-либо прежде. Важно сделать первый маленький шаг прямо сейчас.
Сжимайте средний и большой палец всякий раз, когда чувствуете, что теряете мотивацию. Возвращайте себя в состояние импульса. И делайте первый шаг в направлении задуманного.
Источник: Психологическая поддержка