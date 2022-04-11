Оксфордский профессор Крис Сиврайт в своем курсе по психологии о горе и потере делится простой техникой, как найти мотивацию в трудные моменты в жизни.

Трудно оставаться продуктивным и находить силы, когда наша страна в войне, когда все мы каждый день переживаем потери. Находить силы и мотивацию для работы, волонтерства, продолжения учебы или просто для рутинных дел, которые в мирное время давались куда проще.

Техника по мотивации от Криса Сиврайта:

Подумайте о том , что вы хотели бы сделать сейчас, для чего вам нужна мотивация.

, что вы хотели бы сделать сейчас, для чего вам нужна мотивация. Закройте глаза . Вспомните время, когда вы чувствовали настоящую мотивацию в прошлом, когда делали что-то, и позитивные действия изменили вашу жизнь.

. Вспомните время, когда вы чувствовали настоящую мотивацию в прошлом, когда делали что-то, и позитивные действия изменили вашу жизнь. Полностью вернитесь к этому моменту в своей памяти. Оглянитесь, что вы увидите, услышьте то, что вы говорили и думали, почувствуйте, как хорошо вам было.

в своей памяти. Оглянитесь, что вы увидите, услышьте то, что вы говорили и думали, почувствуйте, как хорошо вам было. Если вы не можете вспомнить такое время в прошлом, подумайте о деле, которое нужно делать сейчас. Как это изменит вашу жизнь, возможно, даже жизнь других, что вас побуждает действовать сейчас.

такое время в прошлом, подумайте о деле, которое нужно делать сейчас. Как это изменит вашу жизнь, возможно, даже жизнь других, что вас побуждает действовать сейчас. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы имели уверенность, силу, упорство и решительность, которых вам сейчас не хватает.

как бы вы себя чувствовали, если бы имели уверенность, силу, упорство и решительность, которых вам сейчас не хватает. Продолжайте перематывать это воспоминание или визуальные образы из будущего. Делайте цвета ярче, звуки — громче, а чувства — сильнее. Скажите себе: Вперед! своим самым уверенным внутренним голосом.

это воспоминание или визуальные образы из будущего. Делайте цвета ярче, звуки — громче, а чувства — сильнее. Скажите себе: Вперед! своим самым уверенным внутренним голосом. Пока вы чувствуете эти приятные ощущения, сожмите большой и средний пальцы вашей левой руки вместе. Отныне каждый раз, когда вы сжимаете эти пальцы вместе, вы будете снова переживать эти добрые ощущения, запомните их.

эти приятные ощущения, сожмите большой и средний пальцы вашей левой руки вместе. Отныне каждый раз, когда вы сжимаете эти пальцы вместе, вы будете снова переживать эти добрые ощущения, запомните их. Повторяйте первые четыре шага несколько раз, каждый раз добавляя новые мотивационные образы, пока, просто сжав большой и средний пальцы вместе, вы не вернете себе хорошие ощущения, которые вас побуждают двигаться вперед.

Выполнив это упражнение, вы активизируете в своей жизни силу импульса.

Все, что вы задумали, будет легче достичь, чем когда-либо прежде. Важно сделать первый маленький шаг прямо сейчас.

Сжимайте средний и большой палец всякий раз, когда чувствуете, что теряете мотивацию. Возвращайте себя в состояние импульса. И делайте первый шаг в направлении задуманного.

Источник: Психологическая поддержка