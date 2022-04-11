Оксфордський професор Кріс Сіврайт у своєму курсі з психології про горе і втрату ділиться простою технікою, як знайти мотивацію у важкі моменти в житті.
Важко залишатися продуктивним і знаходити сили, коли наша країна у війні, коли всі ми кожен день переживаємо втрати. Знаходити сили і мотивацію для роботи, волонтерства, продовження навчання або просто для рутинних справ, які в мирний час давалися куди простіше.
Техніка з мотивації від Кріса Сіврайта:
- Подумайте про те, що ви хотіли б зробити зараз, для чого вам потрібна мотивація.
- Заплющить очі. Згадайте час, коли ви відчували справжню мотивацію в минулому, коли робили щось, і позитивні дії змінили ваше життя.
- Повністю поверніться до цього моменту в своїй пам’яті. Озирніться, що ви побачите, почуйте те, що ви говорили і думали, відчуйте, як добре вам було.
- Якщо ви не можете згадати такий час у минулому, подумайте про справу, яку потрібно робити зараз. Як це змінить ваше життя, можливо, навіть життя інших, що вас спонукає діяти зараз.
- Уявіть, як би ви себе почували, якби мали впевненість, силу, завзятість і рішучість, яких вам зараз не вистачає.
- Продовжуйте перемотувати цей спогад або візуальні образи з майбутнього. Робіть кольори яскравіше, звуки – голосніше, а почуття – сильніше. Скажіть собі: Вперед! своїм самим впевненим внутрішнім голосом.
- Поки ви відчуваєте ці приємні відчуття, стисніть великий і середній пальці вашої лівої руки разом. Відтепер кожного разу, коли ви стискаєте ці пальці разом, ви будете знову переживати ці добрі відчуття, запам’ятайте їх.
- Повторюйте перші чотири кроки кілька разів, кожен раз додаючи нові мотиваційні образи, поки, просто стиснувши великий і середній пальці разом, ви не повернете собі хороші відчуття, які вас спонукають рухатися вперед.
Виконавши цю вправу, ви активізуєте в своєму житті силу імпульсу.
Всього, що ви задумали, буде легше досягти, ніж будь-коли раніше. Важливо зробити перший маленький крок прямо зараз.
Стискайте середній і великий палець щоразу, коли відчуваєте, що втрачаєте мотивацію. Повертайте себе в стан імпульсу. І робіть перший крок в напрямку задуманого.
Джерело: Психологічна підтримка