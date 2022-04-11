Оксфордський професор Кріс Сіврайт у своєму курсі з психології про горе і втрату ділиться простою технікою, як знайти мотивацію у важкі моменти в житті.

Важко залишатися продуктивним і знаходити сили, коли наша країна у війні, коли всі ми кожен день переживаємо втрати. Знаходити сили і мотивацію для роботи, волонтерства, продовження навчання або просто для рутинних справ, які в мирний час давалися куди простіше.

Техніка з мотивації від Кріса Сіврайта:

Подумайте про те , що ви хотіли б зробити зараз, для чого вам потрібна мотивація.

, що ви хотіли б зробити зараз, для чого вам потрібна мотивація. Заплющить очі . Згадайте час, коли ви відчували справжню мотивацію в минулому, коли робили щось, і позитивні дії змінили ваше життя.

. Згадайте час, коли ви відчували справжню мотивацію в минулому, коли робили щось, і позитивні дії змінили ваше життя. Повністю поверніться до цього моменту в своїй пам’яті. Озирніться, що ви побачите, почуйте те, що ви говорили і думали, відчуйте, як добре вам було.

до цього моменту в своїй пам’яті. Озирніться, що ви побачите, почуйте те, що ви говорили і думали, відчуйте, як добре вам було. Якщо ви не можете згадати такий час у минулому, подумайте про справу, яку потрібно робити зараз. Як це змінить ваше життя, можливо, навіть життя інших, що вас спонукає діяти зараз.

у минулому, подумайте про справу, яку потрібно робити зараз. Як це змінить ваше життя, можливо, навіть життя інших, що вас спонукає діяти зараз. Уявіть , як би ви себе почували, якби мали впевненість, силу, завзятість і рішучість, яких вам зараз не вистачає.

, як би ви себе почували, якби мали впевненість, силу, завзятість і рішучість, яких вам зараз не вистачає. Продовжуйте перемотувати цей спогад або візуальні образи з майбутнього. Робіть кольори яскравіше, звуки – голосніше, а почуття – сильніше. Скажіть собі: Вперед! своїм самим впевненим внутрішнім голосом.

або візуальні образи з майбутнього. Робіть кольори яскравіше, звуки – голосніше, а почуття – сильніше. Скажіть собі: Вперед! своїм самим впевненим внутрішнім голосом. Поки ви відчуваєте ці приємні відчуття, стисніть великий і середній пальці вашої лівої руки разом. Відтепер кожного разу, коли ви стискаєте ці пальці разом, ви будете знову переживати ці добрі відчуття, запам’ятайте їх.

ці приємні відчуття, стисніть великий і середній пальці вашої лівої руки разом. Відтепер кожного разу, коли ви стискаєте ці пальці разом, ви будете знову переживати ці добрі відчуття, запам’ятайте їх. Повторюйте перші чотири кроки кілька разів, кожен раз додаючи нові мотиваційні образи, поки, просто стиснувши великий і середній пальці разом, ви не повернете собі хороші відчуття, які вас спонукають рухатися вперед.

Виконавши цю вправу, ви активізуєте в своєму житті силу імпульсу.

Всього, що ви задумали, буде легше досягти, ніж будь-коли раніше. Важливо зробити перший маленький крок прямо зараз.

Стискайте середній і великий палець щоразу, коли відчуваєте, що втрачаєте мотивацію. Повертайте себе в стан імпульсу. І робіть перший крок в напрямку задуманого.

Джерело: Психологічна підтримка