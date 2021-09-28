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10 тыс. шагов или интенсивные упражнения — что полезнее

28 сентября 2021, 14:03 Людмила Грубнік
спортзал
Источник: Pixabay

10 тыс. шагов в день или интенсивные физические нагрузки в спортзале — какой вид физической активности полезнее? Ученые сравнили их и определили, что последние позитивнее влияют на организм.

Вопрос изучали исследователи из Бостонского университета. Они привлекли около 2 тыс. человек, которые придерживались собственного режима тренировок. Они оценили состояние здоровья участников до начала эксперимента и аж через восемь лет.

Согласно результатам, интенсивные упражнения в спортзале лучше компенсируют негативные последствия постоянного сидения в офисе. Кроме того, выполнять их можно значительно реже.

Также они определили, что организм способен “сохранять пользу” предварительной физической активности, даже если человек начал выполнять упражнения менее интенсивно.

Если сравнивать влияние ходьбы и нагрузки в спортзале на организм человека, то первая способна лишь поддерживать форму, вторая же — улучшает состояние здоровья и замедляет возрастные изменения.

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Но отказываться от ходьбы также не стоит. Такой вид физической активности также важен.

Источник: Futurity

Теги
біг , Заняття спортом
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