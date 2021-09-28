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10 тис. кроків чи інтенсивні вправи – що корисніше

28 Вересня 2021, 14:03 Людмила Грубнік
спортзал
Джерело: Pixabay

10 тис. кроків на день чи інтенсивні фізичні навантаження у спортзалі – який вид фізичної активності корисніший? Науковці порівняли їх та визначили, що останні позитивніше впливають на організм.

Питання вивчали дослідники з університету Бостона. Вони залучили близько 2 тис. людей, які дотримувалися власного режиму тренувань. Вони оцінили стан здоров’я учасників до початку екперимента та аж через вісім років.

Згідно з результатами, інтенсивні вправи у спортзалі краще компенсують негативні наслідки постійного сидіння в офісі. Крім того, виконувати їх можна значно рідше.

Також вони визначили, що організм здатний “зберігати користь” попередньої фізичної активності, навіть якщо людина почала виконувати вправи менш інтенсивно.

Якщо порівнювати вплив ходьби та навантаження у спортзалі на організм людини, то перша здатна лише підтримувати форму, друге ж – поліпшує стан здоров’я й уповільнює вікові зміни.

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Але відмовлятися від ходьби також не варто. Такий вид фізичної активності також важливий.

Джерело: Futurity

Теги
біг , Заняття спортом
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