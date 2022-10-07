Британские ученые в ходе двух исследований выяснили, что на каждые 2 000 шагов в день риск преждевременной смерти может снизиться на 8–11%.

Кроме того, по словам ученых, данные наблюдений показали: более активная ходьба, составляющая примерно 10 тыс. шагов в день, связана со снижением частоты сердечно-сосудистых заболеваний, 13 видов рака и слабоумия.

В обоих исследованиях приняли участие около 78 500 участников среднего возраста и старше, которые носили на запястье устройство для измерения физической активности. Их здоровье отслеживалось в среднем в течение семи лет.

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В тоже время выяснилось, что пользы для здоровья можно добиться и с помощью меньшего количества шагов. Например, было обнаружено, что около 9 800 шагов в день снижают риск развития деменции примерно на 50%, а риск слабоумия снижался на 25% у тех, кто проходил всего 3 800 шагов в день.