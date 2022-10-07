Британські вчені в ході двох досліджень з’ясували, що на кожні 2 тис. кроків на день ризик передчасної смерті може знизитися на 8-11%.

Крім того, за словами вчених, дані спостережень показали: більш активна ходьба, що становить приблизно 10 тис. кроків на день, пов’язана зі зниженням частоти серцево-судинних захворювань, 13 видів раку і недоумства.

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В обох дослідженнях взяли участь близько 78 500 учасників середнього віку і старше, які носили на зап’ясті пристрій для вимірювання фізичної активності. Їхнє здоров’я відстежувалося в середньому протягом семи років.

У той же час з’ясувалося, що користі для здоров’я можна домогтися і за допомогою меншої кількості кроків. Наприклад, було виявлено, що близько 9 800 кроків на день знижують ризик розвитку деменції приблизно на 50%, а ризик недоумства знижувався на 25% у тих, хто проходив лише 3 800 кроків на день.