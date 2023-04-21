Если вы уже множество раз делали шоколадные блинчики из какао или сытные блинчики с творогом и укропом, на этот раз приготовьте бендерики с мясной начинкой. Как приготовить сочные бендерики с мясом в домашних условиях – читайте в материале.

Бендерики: рецепт пошагово

Ингредиенты:

яйца – 4 шт;

сахар – 3 ст. л;

соль – 1 ч. л;

разрыхлитель – 1 ч. л;

кипяток – 200 мл;

молоко – 500 мл;

мука – 250 г;

растительное масло – 3 ст. л;

перец;

фарш;

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Смешайте яйца, сахар, соль и разрыхлитель. Взбейте миксером. Постоянно помешивая полученную массу, налейте кипяток. Перемешайте миксером до образования пены. Налейте молоко. Перемешайте. Добавьте муку и перемешайте еще раз. Добавьте масло и пожарьте блины. Для приготовления начинки нужно измельчить лук. Смешайте ее с фаршем. Добавьте соль и перец, перемешайте. Для формирования бендериков порежьте каждый блинчик пополам. На каждую половину постепенно выложите фарш. Заверните в треугольник. Для кляра смешайте яйцо и молоко. Посолите и перемешайте. Обваляйте треугольники в кляре и пожарьте на сковороде.

Фото: Facebook