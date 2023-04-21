Если вы уже множество раз делали шоколадные блинчики из какао или сытные блинчики с творогом и укропом, на этот раз приготовьте бендерики с мясной начинкой. Как приготовить сочные бендерики с мясом в домашних условиях – читайте в материале.
Бендерики: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт;
- сахар – 3 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- кипяток – 200 мл;
- молоко – 500 мл;
- мука – 250 г;
- растительное масло – 3 ст. л;
- перец;
- фарш;
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
- Смешайте яйца, сахар, соль и разрыхлитель. Взбейте миксером.
- Постоянно помешивая полученную массу, налейте кипяток. Перемешайте миксером до образования пены.
- Налейте молоко. Перемешайте. Добавьте муку и перемешайте еще раз.
- Добавьте масло и пожарьте блины.
- Для приготовления начинки нужно измельчить лук. Смешайте ее с фаршем.
- Добавьте соль и перец, перемешайте.
- Для формирования бендериков порежьте каждый блинчик пополам.
- На каждую половину постепенно выложите фарш. Заверните в треугольник.
- Для кляра смешайте яйцо и молоко. Посолите и перемешайте.
- Обваляйте треугольники в кляре и пожарьте на сковороде.
Фото: Facebook