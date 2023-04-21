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Еда

Бендерики: рецепт популярного блюда пошагово

21 апреля 2023, 19:02
Анна Голишевская редактор ленты
Бендерики

Если вы уже множество раз делали шоколадные блинчики из какао или сытные блинчики с творогом и укропом, на этот раз приготовьте бендерики с мясной начинкой. Как приготовить сочные бендерики с мясом в домашних условиях – читайте в материале.

Бендерики: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт;
  • сахар – 3 ст. л;
  • соль – 1 ч. л;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • кипяток – 200 мл;
  • молоко – 500 мл;
  • мука – 250 г;
  • растительное масло – 3 ст. л;
  • перец;
  • фарш;
  • лук – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Смешайте яйца, сахар, соль и разрыхлитель. Взбейте миксером.
  2. Постоянно помешивая полученную массу, налейте кипяток. Перемешайте миксером до образования пены.
  3. Налейте молоко. Перемешайте. Добавьте муку и перемешайте еще раз.
  4. Добавьте масло и пожарьте блины.
  5. Для приготовления начинки нужно измельчить лук. Смешайте ее с фаршем.
  6. Добавьте соль и перец, перемешайте.
  7. Для формирования бендериков порежьте каждый блинчик пополам.
  8. На каждую половину постепенно выложите фарш. Заверните в треугольник.
  9. Для кляра смешайте яйцо и молоко. Посолите и перемешайте.
  10. Обваляйте треугольники в кляре и пожарьте на сковороде.
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Фото: Facebook

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