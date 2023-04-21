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Якщо ви вже безліч разів робили шоколадні млинці з какао або ситні млинці з сиром і кропом, цього разу приготуйте бендерики з м’ясною начинкою. Як приготувати соковиті бендерики з м’ясом у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Бендерики: рецепт покроково

Інгредієнти:

яйця – 4 шт;

цукор – 3 ст. л;

сіль – 1 ч. л;

розпушувач – 1 ч. л;

окріп – 200 мл;

молоко – 500 мл;

борошно – 250 г;

рослинна олія – 3 ст. л;

перець;

фарш;

цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування: