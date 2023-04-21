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Їжа

Бендерики: рецепт популярної страви покроково

21 Квітня 2023, 19:02
Анна Голішевська редакторка стрічки
Бендерики

Фото – Facebook

Якщо ви вже безліч разів робили шоколадні млинці з какао або ситні млинці з сиром і кропом, цього разу приготуйте бендерики з м’ясною начинкою. Як приготувати соковиті бендерики з м’ясом у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Бендерики: рецепт покроково

Інгредієнти:

  • яйця – 4 шт;
  • цукор – 3 ст. л;
  • сіль – 1 ч. л;
  • розпушувач – 1 ч. л;
  • окріп – 200 мл;
  • молоко – 500 мл;
  • борошно – 250 г;
  • рослинна олія – 3 ст. л;
  • перець;
  • фарш;
  • цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте яйця, цукор, сіль та розпушувач. Збийте міксером.
  2. Постійно помішуючи отриману масу, налийте окріп. Перемішайте міксером до утворення піни.
  3. Налийте молоко. Перемішайте. Додайте борошно та ще раз перемішайте.
  4. Додайте олію та посмажте млинці.
  5. Для приготування начинки потрібно подрібнити цибулю. Змішайте її з фаршем.
  6. Додайте також сіль та перець, перемішайте.
  7. Для формування бендериків поріжте кожен млинець навпіл.
  8. На кожну половину рівномірно викладіть фарш. Загорніть у трикутник.
  9. Для кляру змішайте яйце та молоко. Посоліть та перемішайте.
  10. Обваляйте трикутники в клярі та посмажте на сковороді.
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