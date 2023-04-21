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Якщо ви вже безліч разів робили шоколадні млинці з какао або ситні млинці з сиром і кропом, цього разу приготуйте бендерики з м’ясною начинкою. Як приготувати соковиті бендерики з м’ясом у домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Бендерики: рецепт покроково
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт;
- цукор – 3 ст. л;
- сіль – 1 ч. л;
- розпушувач – 1 ч. л;
- окріп – 200 мл;
- молоко – 500 мл;
- борошно – 250 г;
- рослинна олія – 3 ст. л;
- перець;
- фарш;
- цибуля – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Змішайте яйця, цукор, сіль та розпушувач. Збийте міксером.
- Постійно помішуючи отриману масу, налийте окріп. Перемішайте міксером до утворення піни.
- Налийте молоко. Перемішайте. Додайте борошно та ще раз перемішайте.
- Додайте олію та посмажте млинці.
- Для приготування начинки потрібно подрібнити цибулю. Змішайте її з фаршем.
- Додайте також сіль та перець, перемішайте.
- Для формування бендериків поріжте кожен млинець навпіл.
- На кожну половину рівномірно викладіть фарш. Загорніть у трикутник.
- Для кляру змішайте яйце та молоко. Посоліть та перемішайте.
- Обваляйте трикутники в клярі та посмажте на сковороді.