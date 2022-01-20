Бургеры несправедливо относят к вредному фастфуду, а ведь на самом деле это блюдо вкусное и питательное. Особенно если приготовить его дома самостоятельно.

Рецептом поделился шеф и эксперт реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты (на 1 бургер)

мясо (баранья лопатка) – 120 г

курдюк (жир хвостовой части некоторых пород овец, продается на рынке, где и баранина) – 40 г

соль, перец – щепотка

томат – 1 шт.

лук фиолетовый – половинка

зеленый лук – стебель

лук репчатый – 5 г

кинза – 5 г

маринованный халапеньо – 0,5 ч. л.

соус харисса (можно заменить соевым) – 0,5 ч. л

соус песто – 1 ст. л.

булочка для бургера – 1 шт.

Приготовление