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Без химии и вредных добавок: как приготовить бургер из баранины

20 января 2022, 16:49
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
котлета
Источник: Новый канал

Бургеры несправедливо относят к вредному фастфуду, а ведь на самом деле это блюдо вкусное и питательное. Особенно если приготовить его дома самостоятельно.

Рецептом поделился шеф и эксперт реалити На ножах (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты (на 1 бургер)

  • мясо (баранья лопатка) – 120 г
  • курдюк (жир хвостовой части некоторых пород овец, продается на рынке, где и баранина) – 40 г
  • соль, перец – щепотка
  • томат – 1 шт.
  • лук фиолетовый – половинка
  • зеленый лук – стебель
  • лук репчатый – 5 г
  • кинза – 5 г
  • маринованный халапеньо – 0,5 ч. л.
  • соус харисса (можно заменить соевым) – 0,5 ч. л
  • соус песто – 1 ст. л.
  • булочка для бургера – 1 шт.
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Приготовление

  1. Мясо с жиром перебейте в фарш. Посолите и поперчите. Добавьте маринованный халапеньо и соус харисса. За счет присутствия зиры и кориандра соус придаст котлете сочности и усилит ее вкус. Если хариссы нет, для яркости можете влить соевый соус. Также добавьте в фарш мелко нарезанные репчатый лук и кинзу. Вымесите.
  2. Теперь фарш нужно хорошенько отбить в миске. До такой степени, чтобы по итогу лип к рукам. После отбивания отправьте его в холодильник на 20 минут, чтобы мясо хорошо промариновалось.
  3. В это время нарежьте томат тонкими кружочками, фиолетовый лук – полукольцами, зеленый лук – мелко.
  4. Когда фарш промаринуется, достаньте его и выложите на пергамент. При помощи кольца или руками сформируйте котлету. Она должна выйти примерно 150 г, чтобы после прожарки мы получили около 110 г.
  5. Прогрейте сковороду без масла. Возьмите котлету на пергаменте и переверните на сковороду мясом вниз. Пергамент аккуратно снимите. Прожарьте котлету с обеих сторон до корочки. Снимите со сковороды и дайте мясу отдохнуть на тарелке, пока лишний сок стечет.
  6. Поставьте чистую сковороду на средний огонь. В это время булку разрежьте пополам и смажьте внутреннюю часть сливочным маслом. Положите булку внутренней стороной на раскаленную сковороду. Прогрейте ее до золотистой корочки. Теперь она сможет удержать сок котлеты, не размокнет и не развалится.
  7. Соберите бургер. Сначала на булку положите томат, сверху – зеленый и фиолетовый лук, потом котлету. Верхнюю половинку булочки смажьте соусом песто и накройте котлету. Готово!

Источник
Новый канал
Теги
Здоровое питание , Рецепт
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