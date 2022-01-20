20 Січня 2022, 16:49 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Бургери несправедливо вважають шкідливим фастфудом, адже насправді ця страва смачна та поживна. Особливо якщо приготувати його вдома самостійно. Рецептом поділився шеф та експерт реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов. Інгредієнти (на 1 бургер) м’ясо (бараняча лопатка) – 120 г

курдюк (жир хвостової частини деяких порід овець, що продається на ринку, де і баранина) – 40 г

сіль, перець – дрібка

томат – 1 шт.

цибуля фіолетова – половинка

зелена цибуля – стебло

цибуля ріпчаста – 5 г

кінза – 5 г

маринований халапеньйо – 0,5 ч. л.

соус харісса (можна замінити соєвим) – 0,5 ч. л

соус песто – 1 ст. л.

булочка для бургера – 1 шт. Читайте також: До святкового столу і не лише. Рецепт баранини конфі з фісташками Приготування М’ясо з жиром перебийте у фарш. Посоліть і поперчіть. Додайте маринований халапеньйо та соус харісса. За рахунок вмісту зіри та коріандру соус додасть котлеті соковитості та посилить її смак. Якщо харісси немає, для яскравості можете влити соєвий соус. Також додайте у фарш дрібно нарізані ріпчасту цибулю та кінзу. Вимісіть. Тепер фарш треба добре відбити в мисці. Так, щоб зрештою він прилипав до рук. Після відбивання поставте його в холодильник на 20 хвилин, щоб м’ясо добре промаринувалося. У цей час наріжте томат тонкими кружальцями, фіолетову цибулю – півкільцями, зелену цибулю – дрібно. Коли фарш промаринується, дістаньте його та викладіть на пергамент. За допомогою кільця чи руками сформуйте котлету. Вона має вийти приблизно 150 г, щоб після прожарювання ми отримали близько 110 г. Прогрійте сковороду без олії. Візьміть котлету на пергаменті та переверніть на сковороду м’ясом униз. Пергамент обережно зніміть. Просмажте котлету з обох боків до скоринки. Зніміть зі сковороди та дайте м’ясу відпочити на тарілці, доки зайвий сік стече. Поставте чисту сковороду на середній вогонь. У цей час булку розріжте навпіл і змастіть внутрішню частину вершковим маслом. Покладіть булку внутрішнім боком на розпечену сковороду. Прогрійте її до золотистої скоринки. Тепер вона зможе утримати сік котлети, не розмокне та не розвалиться. Зберіть бургер. Спочатку на булку покладіть томат, зверху – зелену та фіолетову цибулю, потім котлету. Верхню половинку булочки змастіть соусом песто і накрийте котлету.

Джерело Новий канал

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