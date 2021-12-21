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Без мяса и яиц! Веганское меню на Новый год

21 декабря 2021, 08:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Вегетарианство

Большинство рецептов блюд к новогоднему столу содержат мясо, яйца и изделия из молока, из-за чего веганы не могут их приготовить.

Факты ICTV нашли вариант веган-меню на Новый год. Эти блюда подойдут людям, которые отказались от пищи животного происхождения.

Веган-закуска — омлет из нутовой муки

Ингредиенты

  • 250 мл муки из нута
  • 0,75 чашки воды
  • 0,25 ч. л. соды
  • 1 ч. л. винного уксуса
  • по 0,25 ч. л. карри и сухого чеснока
  • горсть шпината
  • 1 помидор
  • 1 свежий шампиньон
  • соль
  • перец по вкусу
  • масло

Приготовление

  1. В тарелке смешайте муку, соду, специи. Затем надо добавить воду, уксус, все перемешать.
  2. Измельчите шпинат, помидор и шампиньон. Добавьте их в смесь, все перемешайте.
  3. Смазав маслом сковородку, влейте туда половник смеси и обжарьте.
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Веганские голубцы на основное блюдо

Ингредиенты

  • 100 г булгура
  • 300 г свежих шампиньонов
  • 1 небольшой кочан капусты
  • 1 луковица
  • кусочек перца чили
  • 1 морковь
  • 4 веточки укропа
  • 1,5 ст. томатного сока
  • соль, перец, паприка по вкусу
  • масло

Приготовление

  1. Булгур надо промыть, залить водой и оставить на 15 минут.
  2. Шампиньоны тоже помыть, почистить и мелко порезать.
  3. Почистить капусту, с листиков срезать твердые прожилки, немного проварить их, чтобы они стали мягкими и легко скручивались.
  4. Морковь и лук также помыть, почистить и порезать.
  5. На разогретой сковородке обжарьте лук, перец чили и морковь.
  6. Туда добавьте грибы и жарьте 3 минуты.
  7. Далее следует добавить булгур, укроп. Посолить, поперчить, добавить паприку, перемешать и готовить на слабом огне 5 минут.
  8. Дать фаршу остыть. Затем его надо завернуть в подготовленные листья капусты.
  9. Выложить их в форму и покрыть заливкой (томатный сок, соль, перец).
  10. Запекать в духовке при 190 градусах примерно 30 минут.
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Веганский десерт — ореховое печенье с шоколадом

Ингредиенты

  • 80 г орехов по вашему вкусу
  • 150 г кокосового масла
  • 100 г черного шоколада
  • 150 г коричневого сахара
  • 100 г обычного сахара
  • 1 пак. ванильного сахара
  • 50 мл миндального молока
  • 300 г муки
  • 0,5 ч. л. соды
  • щепотка соли

Приготовление

  1. Орехи нужно измельчить, обжарить на сухой сковородке примерно 2-5 минут.
  2. Добавить туда растопленное кокосовое масло, обжарить. Затем жидкость процедить.
  3. В процеженную кокосовую жидкость пора всыпать три вида сахара. Влить туда миндальное молоко, перемешать.
  4. Смешайте муку с содой и солью. Добавте в сахар с молоком, замесите тесто.
  5. Шоколад надо нарезать мелкими кусочками, выложить в тесто, аккуратно перемешать.
  6. Из полученного теста скатайте небольшие шарики, выложите их на застеленный пергаментной бумагой противень и слегка приплюсните. Печенье должно находиться на некотором расстоянии друг от друга.
  7. Выпекайте печенье в духовке при 190 градусах в течение 15-20 минут.

Источник: panacota.net.ua

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