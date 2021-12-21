Большинство рецептов блюд к новогоднему столу содержат мясо, яйца и изделия из молока, из-за чего веганы не могут их приготовить.
Факты ICTV нашли вариант веган-меню на Новый год. Эти блюда подойдут людям, которые отказались от пищи животного происхождения.
Веган-закуска — омлет из нутовой муки
Ингредиенты
- 250 мл муки из нута
- 0,75 чашки воды
- 0,25 ч. л. соды
- 1 ч. л. винного уксуса
- по 0,25 ч. л. карри и сухого чеснока
- горсть шпината
- 1 помидор
- 1 свежий шампиньон
- соль
- перец по вкусу
- масло
Приготовление
- В тарелке смешайте муку, соду, специи. Затем надо добавить воду, уксус, все перемешать.
- Измельчите шпинат, помидор и шампиньон. Добавьте их в смесь, все перемешайте.
- Смазав маслом сковородку, влейте туда половник смеси и обжарьте.
Веганские голубцы на основное блюдо
Ингредиенты
- 100 г булгура
- 300 г свежих шампиньонов
- 1 небольшой кочан капусты
- 1 луковица
- кусочек перца чили
- 1 морковь
- 4 веточки укропа
- 1,5 ст. томатного сока
- соль, перец, паприка по вкусу
- масло
Приготовление
- Булгур надо промыть, залить водой и оставить на 15 минут.
- Шампиньоны тоже помыть, почистить и мелко порезать.
- Почистить капусту, с листиков срезать твердые прожилки, немного проварить их, чтобы они стали мягкими и легко скручивались.
- Морковь и лук также помыть, почистить и порезать.
- На разогретой сковородке обжарьте лук, перец чили и морковь.
- Туда добавьте грибы и жарьте 3 минуты.
- Далее следует добавить булгур, укроп. Посолить, поперчить, добавить паприку, перемешать и готовить на слабом огне 5 минут.
- Дать фаршу остыть. Затем его надо завернуть в подготовленные листья капусты.
- Выложить их в форму и покрыть заливкой (томатный сок, соль, перец).
- Запекать в духовке при 190 градусах примерно 30 минут.
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Веганский десерт — ореховое печенье с шоколадом
Ингредиенты
- 80 г орехов по вашему вкусу
- 150 г кокосового масла
- 100 г черного шоколада
- 150 г коричневого сахара
- 100 г обычного сахара
- 1 пак. ванильного сахара
- 50 мл миндального молока
- 300 г муки
- 0,5 ч. л. соды
- щепотка соли
Приготовление
- Орехи нужно измельчить, обжарить на сухой сковородке примерно 2-5 минут.
- Добавить туда растопленное кокосовое масло, обжарить. Затем жидкость процедить.
- В процеженную кокосовую жидкость пора всыпать три вида сахара. Влить туда миндальное молоко, перемешать.
- Смешайте муку с содой и солью. Добавте в сахар с молоком, замесите тесто.
- Шоколад надо нарезать мелкими кусочками, выложить в тесто, аккуратно перемешать.
- Из полученного теста скатайте небольшие шарики, выложите их на застеленный пергаментной бумагой противень и слегка приплюсните. Печенье должно находиться на некотором расстоянии друг от друга.
- Выпекайте печенье в духовке при 190 градусах в течение 15-20 минут.
Источник: panacota.net.ua