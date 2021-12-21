Большинство рецептов блюд к новогоднему столу содержат мясо, яйца и изделия из молока, из-за чего веганы не могут их приготовить.

Факты ICTV нашли вариант веган-меню на Новый год. Эти блюда подойдут людям, которые отказались от пищи животного происхождения.

Веган-закуска — омлет из нутовой муки

Ингредиенты

250 мл муки из нута

0,75 чашки воды

0,25 ч. л. соды

1 ч. л. винного уксуса

по 0,25 ч. л. карри и сухого чеснока

горсть шпината

1 помидор

1 свежий шампиньон

соль

перец по вкусу

масло

Приготовление

В тарелке смешайте муку, соду, специи. Затем надо добавить воду, уксус, все перемешать. Измельчите шпинат, помидор и шампиньон. Добавьте их в смесь, все перемешайте. Смазав маслом сковородку, влейте туда половник смеси и обжарьте.

Веганские голубцы на основное блюдо

Ингредиенты

100 г булгура

300 г свежих шампиньонов

1 небольшой кочан капусты

1 луковица

кусочек перца чили

1 морковь

4 веточки укропа

1,5 ст. томатного сока

соль, перец, паприка по вкусу

масло

Приготовление

Булгур надо промыть, залить водой и оставить на 15 минут. Шампиньоны тоже помыть, почистить и мелко порезать. Почистить капусту, с листиков срезать твердые прожилки, немного проварить их, чтобы они стали мягкими и легко скручивались. Морковь и лук также помыть, почистить и порезать. На разогретой сковородке обжарьте лук, перец чили и морковь. Туда добавьте грибы и жарьте 3 минуты. Далее следует добавить булгур, укроп. Посолить, поперчить, добавить паприку, перемешать и готовить на слабом огне 5 минут. Дать фаршу остыть. Затем его надо завернуть в подготовленные листья капусты. Выложить их в форму и покрыть заливкой (томатный сок, соль, перец). Запекать в духовке при 190 градусах примерно 30 минут.

Веганский десерт — ореховое печенье с шоколадом

Ингредиенты

80 г орехов по вашему вкусу

150 г кокосового масла

100 г черного шоколада

150 г коричневого сахара

100 г обычного сахара

1 пак. ванильного сахара

50 мл миндального молока

300 г муки

0,5 ч. л. соды

щепотка соли

Приготовление

Орехи нужно измельчить, обжарить на сухой сковородке примерно 2-5 минут. Добавить туда растопленное кокосовое масло, обжарить. Затем жидкость процедить. В процеженную кокосовую жидкость пора всыпать три вида сахара. Влить туда миндальное молоко, перемешать. Смешайте муку с содой и солью. Добавте в сахар с молоком, замесите тесто. Шоколад надо нарезать мелкими кусочками, выложить в тесто, аккуратно перемешать. Из полученного теста скатайте небольшие шарики, выложите их на застеленный пергаментной бумагой противень и слегка приплюсните. Печенье должно находиться на некотором расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье в духовке при 190 градусах в течение 15-20 минут.

Источник: panacota.net.ua