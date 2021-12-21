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Їжа

Без м’яса та яєць! Веганське меню на Новий рік

21 Грудня 2021, 08:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Вегетарианство

Більшість рецептів страв до новорічного столу містять м’ясо, яйця та вироби із молока, через що вегани не можуть їх приготувати.

Факти ICTV знайшли варіант веган-меню на Новий рік. Ці страви підійдуть людям, які відмовилися від їжі тваринного походження.

Веган-закуска – омлет із нутового борошна

Інгредієнти

  • 250 мл борошна з нуту
  • 0,75 чашки води
  • 0,25 ч. л. соди
  • 1 ч. л. винного оцту
  • по 0,25 ч. л. карі та сухого часнику
  • жменя шпинату
  • 1 помідор
  • 1 свіжа печериця
  • сіль, перець за смаком
  • олія

Приготування

  1. У тарілці треба змішати борошно, соду, спеції. Потім додати воду, оцет і перемішати.
  2. Подрібнити шпинат, помідор та печерицю. Додати в суміш і все перемішати.
  3. Змастіть олією сковорідку, влийте туди черпак суміші та обсмажте.
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Веганські голубці на основне блюдо

Інгредієнти

  • 100 г булгура
  • 300 г свіжих печериць
  • 1 невеликий качан капусти
  • 1 цибулина
  • шматочок перцю чилі
  • 1 морква
  • 4 гілочки кропу
  • 1,5 ст. томатного соку
  • сіль, перець, паприка до смаку
  • олія

Приготування

  1. Булгур треба промити, залити водою та залишити на 15 хвилин.
  2. Тим часом печериці помити, почистити і дрібно нарізати.
  3. Почистити також капусту, з листя зрізати тверді прожилки, трохи проварити їх, щоб вони стали м’якими і легко скручувалися.
  4. Моркву та цибулю помийте, почистіть та поріжте.
  5. На розігрітій сковорідці обсмажте цибулю, перець чилі та моркву.
  6. Туди додайте гриби та смажте 3 хвилини.
  7. Додайте булгур, кріп. Все посолити, поперчити, додати паприку, перемішати та готувати на слабкому вогні 5 хвилин.
  8. Дайте фаршу охолонути. Потім його треба загорнути в підготовлене листя капусти.
  9. Викласти в форму, покрити заливкою (томатний сік, сіль, перець).
  10. Запікайте у духовці за 190 градусів приблизно 30 хвилин.
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Веганський десерт – горіхове печиво з шоколадом

Інгредієнти

  • 80 г горіхів на ваш смак
  • 150 г кокосової олії
  • 100 г чорного шоколаду
  • 150 г коричневого цукру
  • 100 г звичайного цукру
  • 1 пак. ванільного цукру
  • 50 мл мигдального молока
  • 300 г борошна
  • 0,5 ч. л. соди
  • дрібка солі

Приготування

  1. Горіхи треба подрібнити, обсмажити на сухій сковорідці приблизно 2-5 хвилин.
  2. Додати туди розтоплену кокосову олію та обсмажити. Потім рідину процідити.
  3. У проціджену кокосову рідину всипте три види цукру. Влийте туди мигдалеве молоко, перемішайте.
  4. Змішайте борошно із содою та сіллю. Додайте в цукор з молоком, замісіть тісто.
  5. Шоколад слід нарізати дрібними шматочками та викласти в тісто, акуратно перемішати.
  6. З отриманого тіста час сформувати невеликі кульки, викласти їх на застелений пергаментним папером лист і злегка приплюснути. Печиво має бути на певній відстані один від одного.
  7. Випікайте печиво в духовці на 190 градусів протягом 15-20 хвилин.

Джерело: panacota.net.ua

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