Більшість рецептів страв до новорічного столу містять м’ясо, яйця та вироби із молока, через що вегани не можуть їх приготувати.

Факти ICTV знайшли варіант веган-меню на Новий рік. Ці страви підійдуть людям, які відмовилися від їжі тваринного походження.

Веган-закуска – омлет із нутового борошна

Інгредієнти

250 мл борошна з нуту

0,75 чашки води

0,25 ч. л. соди

1 ч. л. винного оцту

по 0,25 ч. л. карі та сухого часнику

жменя шпинату

1 помідор

1 свіжа печериця

сіль, перець за смаком

олія

Приготування

У тарілці треба змішати борошно, соду, спеції. Потім додати воду, оцет і перемішати. Подрібнити шпинат, помідор та печерицю. Додати в суміш і все перемішати. Змастіть олією сковорідку, влийте туди черпак суміші та обсмажте.

Веганські голубці на основне блюдо

Інгредієнти

100 г булгура

300 г свіжих печериць

1 невеликий качан капусти

1 цибулина

шматочок перцю чилі

1 морква

4 гілочки кропу

1,5 ст. томатного соку

сіль, перець, паприка до смаку

олія

Приготування

Булгур треба промити, залити водою та залишити на 15 хвилин. Тим часом печериці помити, почистити і дрібно нарізати. Почистити також капусту, з листя зрізати тверді прожилки, трохи проварити їх, щоб вони стали м’якими і легко скручувалися. Моркву та цибулю помийте, почистіть та поріжте. На розігрітій сковорідці обсмажте цибулю, перець чилі та моркву. Туди додайте гриби та смажте 3 хвилини. Додайте булгур, кріп. Все посолити, поперчити, додати паприку, перемішати та готувати на слабкому вогні 5 хвилин. Дайте фаршу охолонути. Потім його треба загорнути в підготовлене листя капусти. Викласти в форму, покрити заливкою (томатний сік, сіль, перець). Запікайте у духовці за 190 градусів приблизно 30 хвилин.

Веганський десерт – горіхове печиво з шоколадом

Інгредієнти

80 г горіхів на ваш смак

150 г кокосової олії

100 г чорного шоколаду

150 г коричневого цукру

100 г звичайного цукру

1 пак. ванільного цукру

50 мл мигдального молока

300 г борошна

0,5 ч. л. соди

дрібка солі

Приготування

Горіхи треба подрібнити, обсмажити на сухій сковорідці приблизно 2-5 хвилин. Додати туди розтоплену кокосову олію та обсмажити. Потім рідину процідити. У проціджену кокосову рідину всипте три види цукру. Влийте туди мигдалеве молоко, перемішайте. Змішайте борошно із содою та сіллю. Додайте в цукор з молоком, замісіть тісто. Шоколад слід нарізати дрібними шматочками та викласти в тісто, акуратно перемішати. З отриманого тіста час сформувати невеликі кульки, викласти їх на застелений пергаментним папером лист і злегка приплюснути. Печиво має бути на певній відстані один від одного. Випікайте печиво в духовці на 190 градусів протягом 15-20 хвилин.

Джерело: panacota.net.ua