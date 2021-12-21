Більшість рецептів страв до новорічного столу містять м’ясо, яйця та вироби із молока, через що вегани не можуть їх приготувати.
Факти ICTV знайшли варіант веган-меню на Новий рік. Ці страви підійдуть людям, які відмовилися від їжі тваринного походження.
Веган-закуска – омлет із нутового борошна
Інгредієнти
- 250 мл борошна з нуту
- 0,75 чашки води
- 0,25 ч. л. соди
- 1 ч. л. винного оцту
- по 0,25 ч. л. карі та сухого часнику
- жменя шпинату
- 1 помідор
- 1 свіжа печериця
- сіль, перець за смаком
- олія
Приготування
- У тарілці треба змішати борошно, соду, спеції. Потім додати воду, оцет і перемішати.
- Подрібнити шпинат, помідор та печерицю. Додати в суміш і все перемішати.
- Змастіть олією сковорідку, влийте туди черпак суміші та обсмажте.
Веганські голубці на основне блюдо
Інгредієнти
- 100 г булгура
- 300 г свіжих печериць
- 1 невеликий качан капусти
- 1 цибулина
- шматочок перцю чилі
- 1 морква
- 4 гілочки кропу
- 1,5 ст. томатного соку
- сіль, перець, паприка до смаку
- олія
Приготування
- Булгур треба промити, залити водою та залишити на 15 хвилин.
- Тим часом печериці помити, почистити і дрібно нарізати.
- Почистити також капусту, з листя зрізати тверді прожилки, трохи проварити їх, щоб вони стали м’якими і легко скручувалися.
- Моркву та цибулю помийте, почистіть та поріжте.
- На розігрітій сковорідці обсмажте цибулю, перець чилі та моркву.
- Туди додайте гриби та смажте 3 хвилини.
- Додайте булгур, кріп. Все посолити, поперчити, додати паприку, перемішати та готувати на слабкому вогні 5 хвилин.
- Дайте фаршу охолонути. Потім його треба загорнути в підготовлене листя капусти.
- Викласти в форму, покрити заливкою (томатний сік, сіль, перець).
- Запікайте у духовці за 190 градусів приблизно 30 хвилин.
Веганський десерт – горіхове печиво з шоколадом
Інгредієнти
- 80 г горіхів на ваш смак
- 150 г кокосової олії
- 100 г чорного шоколаду
- 150 г коричневого цукру
- 100 г звичайного цукру
- 1 пак. ванільного цукру
- 50 мл мигдального молока
- 300 г борошна
- 0,5 ч. л. соди
- дрібка солі
Приготування
- Горіхи треба подрібнити, обсмажити на сухій сковорідці приблизно 2-5 хвилин.
- Додати туди розтоплену кокосову олію та обсмажити. Потім рідину процідити.
- У проціджену кокосову рідину всипте три види цукру. Влийте туди мигдалеве молоко, перемішайте.
- Змішайте борошно із содою та сіллю. Додайте в цукор з молоком, замісіть тісто.
- Шоколад слід нарізати дрібними шматочками та викласти в тісто, акуратно перемішати.
- З отриманого тіста час сформувати невеликі кульки, викласти їх на застелений пергаментним папером лист і злегка приплюснути. Печиво має бути на певній відстані один від одного.
- Випікайте печиво в духовці на 190 градусів протягом 15-20 хвилин.
Джерело: panacota.net.ua