Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснили, к чему может привести мытье головы раствором соды вместо шампуня.

— Какое-то время было модно отказываться от шампуней и переходить на так называемый no poo метод (от no shampoo), — напомнили специалисты.

Среди аргументов сторонников этого метода звучало, в частности, то, что природные вещества — наиболее безопасные и эффективные для гигиены. Мол, если заменить шампунь на раствор соды, то волосы становятся более мягкими, а с кожи головы убирается наслоения грязи, кожного сала и остатков шампуней.

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Однако, по мнению экспертов, идея мыть голову раствором соды на самом деле не очень хороша.

Дело в том, что, как показывают исследования, регулярное использование соды, которая имеет высокий pH (около 9), приводит к повреждению волос и раздражению кожи головы.

— Действительно, сода убирает больше кожного сала. Это создает ощущение чистоты. Однако есть нюанс. Одно дело, когда ты это делаешь однократно. Другое — когда это твой повседневный ритуал, — отмечают медики.

По их словам, сода будет агрессивно чистить кожу головы, которая уже содержит меньше жира и остатков от шампуней (ведь ими перестали пользоваться).

Как следствие — сухие ломкие волосы, раздраженная кожа, аллергические реакции, перхоть и другие неприятности, предупреждают эксперты. По их словам, особенно это может навредить тем, кто от природы имеет сухие волосы, чувствительную кожу и/или регулярно красит волосы.

Одним словом, не всегда природный продукт равен лучше и безопаснее, резюмируют специалисты.

Источник: Береги себя