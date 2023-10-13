Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснили, до чого може призвести миття голови розчином соди замість шампуню.

– Якийсь час було модно відмовлятися від шампунів і переходити на так званий “no poo” метод (від “no shampoo”), – нагадали фахівці.

Серед аргументів прихильників цього методу звучало зокрема те, що природні речовини – найбезпечніші та найефективніші для гігієни. Мовляв, якщо замінити шампунь на розчин соди, то волосся стає м’якшим, а шкіра голови позбувається нашарувань бруду, шкірного сала та залишків шампунів.

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Однак, на думку експертів, ідея мити голову розчином соди насправді не дуже гарна.

Річ у тім, що, як показують дослідження, регулярне використання соди, що має високий pH (близько 9), призводить до пошкодження волосся та подразнення шкіри голови.

– Дійсно, сода прибирає більше шкірного сала. Це створює відчуття чистоти. Однак є нюанс. Одна справа, коли ти це робиш одноразово. Інша – коли це твій повсякденний ритуал, – зазначають медики.

За їхніми словами, сода агресивно чиститиме шкіру голови, яка вже містить менше жиру та залишків від шампунів (адже ними перестали користуватися).

Як наслідок – сухе ламке волосся, подразнена шкіра, алергічні реакції, лупа та інші неприємності, попереджають експерти. За їхніми словами, особливо це може нашкодити тим, хто від природи має сухе волосся, чутливу шкіру та/або регулярно фарбує волосся.

Одним словом, не завжди природний продукт дорівнює кращому та безпечнішому, резюмують фахівці.

Джерело: Бережи себе