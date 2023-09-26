Певні поживні речовини просто вкрай необхідні для здорового волосся. Наприклад, цинк є важливим мікроелементом, який сприяє швидкому відновленню волосся, зміцнює волосяні фолікули та бореться з випадінням.

Тож якщо стан волосся погіршився, додайте у свій раціон продукти, багаті на цинк.

Горіхи. Мигдаль і кеш’ю містять цинк, корисні жири та білок. Цинк сприяє росту та відновленню клітин волосся, а білок та жири роблять волосся пишними й еластичними.

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Яйця. Цинк, біотин, вітаміни групи В та інші корисні речовини, що є у яйцях, відіграють життєво важливу роль для здоров’я волосяних фолікулів. Додавши яйця у раціон, ви зможете не тільки підживити волосся, але й покращити кровообіг шкіри голови.

Гіркий шоколад. Мінерали, такі як залізо, цинк і мідь, присутні в темному шоколаді, покращують кровопостачання шкіри голови, прискорюють ріст волосся, надаючи йому блиск.

Йогурт. Багатий на пробіотики, біотин і цинк, йогурт сприяє відновленню і регенерації тканин та допомагає запобігати випадінню волосся.

Нут. Завдяки потужному коктейлю, у складі якого багато білка, цинку, марганцю та вітаміну А, продукт відновлює волосся, зменшує ризик появи лупи і сухості шкіри голови.

Сочевиця – джерело багатьох корисних поживних речовин, які позитивно впливають на волосся і шкіру голови. Цинк, білок, біотин, залізо, вітамін С і магній – усі вони допомагають живити шкіру голови і сприяють виробленню колагену.

Шпинат. Так само, як і інші листові зелені овочі, він містить цинк та інші важливі мінерали, як-от залізо, вітаміни А і С, фолієву кислоту тощо, які сприяють росту волосся та захищають від випадіння.

Насіння гарбуза — ідеальний продукт для росту волосся. По-перше, тому що він містить чималу кількість цинку, необхідного для виробництва кератину.

По-друге, антиоксиданти, вітамін Е і протизапальні властивості гарбузового насіння допомагають запобігти ламкості волосся й сприяють його росту.

Устриці. Якщо хочете мати доглянуте волосся, їжте морепродукти. Там багато кальцію, Омега-3 та цинку. Це нормалізує роботу сальних залоз та захищає шкіру голови від сухості і лупи, а волосся від ламкості.

Джерело: Health Shots