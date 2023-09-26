Питательные вещества просто крайне необходимы для здоровых волос. Например, цинк является важным микроэлементом, который способствует быстрому восстановлению волос, укрепляет волосяные фолликулы и борется с выпадением.

Поэтому если состояние волос ухудшилось, добавьте в свой рацион продукты, богатые цинком.

Орехи. Миндаль и кешью содержат цинк, полезные жиры и белок. Цинк способствует росту и восстановлению клеток волос, а белок и жиры делают волосы пышными и эластичными.

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Яйца. Цинк, биотин, витамины группы В и другие полезные вещества, содержащиеся в яйцах, играют жизненно важную роль для здоровья волосяных фолликулов. Добавив яйца в рацион, вы сможете не только подпитать волосы, но и улучшить кровообращение кожи головы.

Горький шоколад. Минералы, такие как железо, цинк и медь, присутствующие в темном шоколаде, улучшают кровоснабжение кожи головы, ускоряют рост волос, придавая им блеск.

Йогурт. Богатый пробиотиками, биотином и цинком, йогурт способствует восстановлению и регенерации тканей и помогает предотвращать выпадение волос.

Нут. Благодаря мощному коктейлю, в составе которого много белка, цинка, марганца и витамина А, продукт восстанавливает волосы, уменьшает риск появления перхоти и сухости кожи головы.

Чечевица — источник многих полезных питательных веществ, которые положительно влияют на волосы и кожу головы. Цинк, белок, биотин, железо, витамин С и магний — все они помогают питать кожу головы и способствуют выработке коллагена.

Шпинат. Так же, как и другие листовые зеленые овощи, он содержит цинк и другие важные минералы, такие как железо, витамины А и С, фолиевую кислоту и т.д., которые способствуют росту волос и защищают от выпадения.

Семена тыквы — идеальный продукт для роста волос. Во-первых, потому что они содержат большое количество цинка, необходимого для производства кератина.

Во-вторых, антиоксиданты, витамин Е и противовоспалительные свойства тыквенных семечек помогают предотвратить ломкость волос и способствуют их росту.

Устрицы. Если хотите иметь ухоженные волосы, ешьте морепродукты. Там много кальция, Омега-3 и цинка. Это нормализует работу сальных желез и защищает кожу головы от сухости и перхоти, а волосы от ломкости.

Источник: Health Shots