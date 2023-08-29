Дерматологи и косметологи людям, имеющим проблемы с волосами, рекомендуют отказаться от трех конкретных продуктов: рафинированных углеводов, красного мяса и крупной морской рыбы.
Истончение волос и их умеренное выпадение является нормальной частью старения и может иметь множество причин. Но эксперты утверждают, что диета тоже влияет на это.
Доктор медицинских наук дерматолог Йорам Харт и эксперт по волосам Ганима Абдулла сходятся во мнении, что исключение из рациона трех названных продуктов действительно может улучшить здоровье волос.
- Сладости
Все знают, что рафинированные углеводы не очень полезны для общего состояния здоровья, а их постоянное употребление может повлиять на состояние волос и ускорить их выпадение.
— Повышение уровня инсулина при употреблении чрезмерного количества сладкой пищи, повреждает кровеносные сосуды, уменьшая количество кислорода, попадающего в волосяные фолликулы, — говорит Харт.
Кроме того, врач подчеркивает, что следует избегать продуктов с консервантами, искусственными ароматизаторами и пищевыми красителями, которых много в сладостях. Они увеличивают количество свободных радикалов в коже головы, вызывая повреждение волосяных фолликулов и увеличивая интенсивность выпадения волос.
- Красное мясо
По словам Харта, употребление большого количества красного мяса и жареной пищи способствует превращению тестостерона в дигидротестостерон. Этот мужской гормон связан с андрогенетическим выпадением волос.
Кроме того, доказано, что красное мясо увеличивает риск сердечных заболеваний, повышая уровень холестерина и закупоривая артерии.
- Крупная морская рыба
Харт рекомендует уменьшить в своем рационе количество конкретной рыбы — скумбрии, рыбы-меч и тунца, если уже заметно выпадение волос.
Часто это связано напрямую с количеством ртути в мясе рыбы, попадающей в ее организм из загрязненной морской воды.
— Чем крупнее рыба, тем выше уровень ртути, — отмечает врач.
Исследования показали, что наименьшее количество ртути содержит мясо трески и лосося. К тому же, доказано, лосось увеличивает объем и блеск волос.
Если хотите вырастить более сильные волосы, прислушайтесь к совету косметолога Абдуллы, которая рекомендует обогатить свой рацион продуктами, синтезирующими кератин, в частности, яйцами, печенью и тем же лососем.
По ее словам, каждый из перечисленных продуктов богат биотином и белком.
— По отдельности биотин и белок увеличивают синтез кератина в организме, а вместе в разы эффективнее укрепляют волосы и ногти, – добавляет косметолог.
Источник: She Finds