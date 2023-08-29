Дерматологи и косметологи людям, имеющим проблемы с волосами, рекомендуют отказаться от трех конкретных продуктов: рафинированных углеводов, красного мяса и крупной морской рыбы.

Истончение волос и их умеренное выпадение является нормальной частью старения и может иметь множество причин. Но эксперты утверждают, что диета тоже влияет на это.

Доктор медицинских наук дерматолог Йорам Харт и эксперт по волосам Ганима Абдулла сходятся во мнении, что исключение из рациона трех названных продуктов действительно может улучшить здоровье волос.

Сладости

Все знают, что рафинированные углеводы не очень полезны для общего состояния здоровья, а их постоянное употребление может повлиять на состояние волос и ускорить их выпадение.

— Повышение уровня инсулина при употреблении чрезмерного количества сладкой пищи, повреждает кровеносные сосуды, уменьшая количество кислорода, попадающего в волосяные фолликулы, — говорит Харт.

Кроме того, врач подчеркивает, что следует избегать продуктов с консервантами, искусственными ароматизаторами и пищевыми красителями, которых много в сладостях. Они увеличивают количество свободных радикалов в коже головы, вызывая повреждение волосяных фолликулов и увеличивая интенсивность выпадения волос.

Красное мясо

По словам Харта, употребление большого количества красного мяса и жареной пищи способствует превращению тестостерона в дигидротестостерон. Этот мужской гормон связан с андрогенетическим выпадением волос.

Кроме того, доказано, что красное мясо увеличивает риск сердечных заболеваний, повышая уровень холестерина и закупоривая артерии.

Крупная морская рыба

Харт рекомендует уменьшить в своем рационе количество конкретной рыбы — скумбрии, рыбы-меч и тунца, если уже заметно выпадение волос.

Часто это связано напрямую с количеством ртути в мясе рыбы, попадающей в ее организм из загрязненной морской воды.

— Чем крупнее рыба, тем выше уровень ртути, — отмечает врач.

Исследования показали, что наименьшее количество ртути содержит мясо трески и лосося. К тому же, доказано, лосось увеличивает объем и блеск волос.

Если хотите вырастить более сильные волосы, прислушайтесь к совету косметолога Абдуллы, которая рекомендует обогатить свой рацион продуктами, синтезирующими кератин, в частности, яйцами, печенью и тем же лососем.

По ее словам, каждый из перечисленных продуктов богат биотином и белком.

— По отдельности биотин и белок увеличивают синтез кератина в организме, а вместе в разы эффективнее укрепляют волосы и ногти, – добавляет косметолог.

Источник: She Finds