Дерматологи і косметологи людям, які мають проблеми з волоссям, радять відмовитися від трьох конкретних продуктів: рафінованих вуглеводів, червоного м’яса і великої морської риби.

Стоншення волосся та його помірне випадіння є нормальною частиною старіння і може мати безліч причин. Але експерти стверджують, що дієта теж може впливати на це.

Доктор медичних наук дерматолог Йорам Гарт і експертка з волосся Ганіма Абдулла сходяться на думці, що виключення з раціону трьох названих продуктів дійсно може поліпшити здоров’я волосся.

Солодощі

Усі знають, що рафіновані вуглеводи не надто корисні для загального стану здоров’я, а їхнє постійне вживання може вплинути на стан волосся та призвести до його випадіння.

– Підвищення рівня інсуліну під час вживання надмірної кількості солодкої їжі, пошкоджує кровоносні судини, зменшуючи кількість кисню, що потрапляє до волосяних фолікулів, – каже Гарт.

Крім того, лікар наголошує, що слід уникати продуктів із консервантами, штучними ароматизаторами та харчовими барвниками, яких багато у солодощах.

Вони збільшують кількість вільних радикалів у шкірі голови, спричиняючи ушкодження волосяних фолікулів і збільшуючи інтенсивність випадіння волосся.

Червоне м’ясо

За словами Гарта, вживання великої кількості червоного м’яса і смаженої їжі сприяє перетворенню тестостерону на дигідротестостерон. Цей чоловічий гормон пов’язаний з андрогенетичним випадінням волосся.

Крім того, доведено, що червоне м’ясо збільшує ризик серцевих захворювань, підвищуючи рівень холестерину та закорковуючи артерії.

Велика морська риба

Гарт рекомендує зменшити у своєму раціоні кількість конкретної риби – скумбрії, риби-меч і тунця, якщо вже помітне випадіння волосся.

Часто це пов’язано безпосередньо з кількістю ртуті в м’ясі риби, що потрапляє в її організм із забрудненої морської води.

– Що більша риба, то вищий рівень ртуті, – зазначає лікар.

Дослідження показали, що найменшу кількість ртуті містить м’ясо тріски та лосося. До того ж, доведено, лосось збільшує об’єм і блиск волосся.

Якщо хочете виростити сильніше волосся, прислухайтеся до поради косметологині Абдулли, яка рекомендує збагатити свій раціон продуктами, що синтезують кератин, зокрема яйцями, печінкою і тим же лососем.

За її словами, кожен із перелічених продуктів багатий на біотин і білок.

– Окремо біотин і білок збільшують синтез кератину в організмі, а разом у рази ефективніше зміцнюють волосся і нігті, – додає косметологиня.

Джерело: She Finds