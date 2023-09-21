В перечень продуктов, которые полезны для наших волос, диетологи внесли продукты, богатые цинком.

Это и неудивительно, ведь именно этот микроэлемент способствует росту волос и борется с их выпадением, укрепляя волосяные фолликулы.

Он также помогает регулировать выработку кожного сала на голове, тем самым уменьшая образование перхоти и создавая здоровую среду для роста волос.

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Диетолог Ринки Капур в начало своего списка продуктов, богатых цинком, поставила шпинат.

— Цинк из состава шпината делает волосы сильными и устойчивыми к повреждениям, — говорит Капур.

На втором месте — семена тыквы.

Цинк, присутствующий в семенах тыквы, необходим для производства кератина — белка, который поможет предотвратить ломкость волос и будет способствовать их росту.

Чечевица, богатая фолиевой кислотой, также является отличным растительным источником цинка и белка. Кроме того, чечевица также богата биотином, железом, витамином С и магнием. Все эти питательные вещества помогают питать кожу головы и способствуют выработке коллагена.

Далее диетолог называет йогурт. Настоящий, без сахара и добавок. Он способствует восстановлению и регенерации тканей волос. Кроме того, пробиотики в йогурте помогают поддерживать здоровье кишечника, что важно для усвоения питательных веществ, в том числе и цинка.

Отдельной строкой — любые орехи. К примеру, миндаль и кешью, содержат большое количество цинка и полезные жиры. Цинк в орехах способствует росту и восстановлению волосяных клеток, делая волосы более яркими и густыми.

Обязательное включение яиц в свой рацион улучшит кровообращение в коже головы, гарантируя, что волосяные фолликулы получат все питательные вещества, необходимые для роста волос.

Нут тоже может помочь уменьшить выпадение волос. Кроме того, содержащиеся в бобах нута цинк и марганец помогают укрепить и стимулировать рост волос. А витамин А снижает риск появления перхоти и сухости.

Черный шоколад — бонус от диетолога. По словам Капур, в темном шоколаде присутствуют железо, цинк и медь, которые, как известно, улучшают приток крови к коже головы, стимулируя более быстрый рост волос.

Эти минералы также играют жизненно важную роль в сохранении густоты и блеска волос.

Источник: Health Shots